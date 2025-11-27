台積電叛將投奔Intel？經濟部明令：國安與關鍵技術需依法調查

財經中心／師瑞德報導

針對近日台積電前員工涉嫌洩露機密技術資料給競業並帶往海外任職，引發社會與產業界高度關注，經濟部長龔明鑫27日受訪時表示，該案已進入司法調查程序，相關事證應交由檢調機關查明，最終由法院依法認定。他強調，面對可能涉及國家關鍵技術外洩的行為，政府高度重視，並已依《國家關鍵技術保護法》等規範啟動必要機制，全力配合調查。

涉案人為美國籍 經濟部密切關注後續影響

根據檢調說明，此案被告為美國籍人士，曾於台積電任職，離職後轉往競爭對手英特爾就職，並疑似挾帶技術資料前往海外。對於外界關心我方是否會向美方或英特爾提出抗議，龔明鑫回應：「目前司法調查正在進行中，我們會持續密切觀察整個半導體生態系的實際影響。」

他表示，從目前掌握的狀況看，該案對產業造成的傷害似乎仍屬有限，但這樣的事件絕對不可輕忽，必須嚴正看待、依法處理。他也提到，涉案人若在台灣仍有財產，未來法院可依法進行財產追償處分。

關鍵技術範圍由經濟部訂定 將提供技術認定協助

在被問及經濟部是否會協助確認外洩資料是否屬於「國家關鍵技術」時，龔明鑫指出，根據現行法令，包括《關鍵技術輸出管制條例》與相關國安規範，哪些項目屬於我國關鍵技術，係由各主管部會認定與訂定。

「以半導體領域來說，是經濟部的職權範圍。」龔明鑫強調，若未來司法單位需要確認特定資料是否構成關鍵技術，經濟部會配合提供技術鑑定與認定，作為後續追訴的依據。

相關資料僅供司法機關 不便向經濟部公開

媒體進一步追問，台積電是否已向經濟部提供資料，以供釐清是否涉及關鍵技術外洩，龔明鑫表示：「這些資料應是提供給檢調，並不會直接交給我們。」因此，是否涉及機密資料，尚需檢調單位調查確認。

他補充，檢調單位目前已分別依《國家安全法》與《營業秘密法》啟動兩條平行偵辦程序，政府尊重司法機關的獨立調查權限，經濟部不會介入，但將在法定職責內提供必要協助。

公院著手建立處理機制 院士撤銷將設制度化機制

此外，媒體也詢問是否會因應涉案人為前工研院榮譽院士而啟動撤銷榮譽資格的程序。龔明鑫回應表示：「工研院的榮譽院士職位是表彰其過去對產業的貢獻，但目前並未有撤銷的制度機制，未來將依實際需要建立相關程序。」他強調，若事件影響重大，工研院應會儘速擬定標準處理機制，預計不會拖延太久。

經濟部強調保護產業與國安並重

龔明鑫最後表示，台灣半導體產業是國家戰略資產，對任何涉及機密外洩、關鍵技術流出的行為，政府會嚴正面對並依法追究，以保護本土技術成果與產業安全。同時也會與產業界密切合作，強化資訊安全與人員管理制度，從源頭防堵風險。

