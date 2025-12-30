台積電叛徒羅唯仁遭偵辦逾20億資產被扣! 傳查獲大量先進製程機密

羅唯仁離職後，旋即前往英特爾擔任執行副總裁，而（羅）的高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積電的營業秘密及機密資訊予英特爾，因此遭台積電提告求償。 圖：擷取自工研院「工業技術與資訊月刊」2025年9月號

[Newtalk新聞] 台積電前資深副總經理羅唯仁退休後轉投競爭對手英特爾（Intel），爆出疑似「帶槍投靠」，台積電25日宣布對羅唯仁提告，指控羅唯仁涉嫌洩漏營業秘密。半導體業界近日傳出，檢調於11月底前往羅唯仁位於台北市及竹北的住居所執行搜索，查扣電腦、隨身碟及多箱文件，清查後發現其中有大批為台積電研發中的先進製程技術機密資料，疑似將不該攜帶的機密帶離公司，恐已構成違反《國家安全法》，相關案情持續擴大偵辦中。

現年75歲的羅唯仁今年7月底自台積電退休，10月底即轉赴台積電主要競爭對手英特爾擔任研發體系高階主管，震撼半導體業界。台積電於11月25日正式對羅唯仁提起民事訴訟，主張其違反聘僱合約、競業禁止同意書及《營業秘密法》，並懷疑羅唯仁在離職前後高度可能洩漏或移轉公司機密資訊給英特爾。台灣高檢署智慧財產檢察分署已依涉嫌違反《國家安全法》將羅唯仁列為被告偵辦，並向法院聲請扣押其名下股票及不動產獲准，業界估計相關資產總價值至少超過新台幣20億元。

根據自由時報報導，業界指出，羅唯仁退休前一年多已轉任台積電「企業策略發展部」資深副總，理論上無須再接觸或監督研發事務，但他仍持續要求研發單位提供包含2奈米、A16、A14等先進製程的簡報與資料，並疑似將相關機密文件大量列印帶走。檢調搜索時羅唯仁住處時，除電子設備外，也查扣多箱實體資料，經清查確認有大量台積電仍在研發階段的關鍵技術內容，成為檢方重要偵辦方向

報導提到，業界也傳出，羅唯仁過去在台積電對待部屬嚴厲，他轉赴英特爾擔任副總後，也持續採取高壓管理模式，引發英特爾內部反彈。儘管英特爾執行長陳立武曾公開力挺羅唯仁到任，並否認相關指控，但此案已在國內外半導體圈掀起高度關注，後續司法發展與產業影響備受矚目。。由於羅唯仁擁有美國籍，且早在10月即已赴美定居，業界議論，若後續檢調傳喚未到案，恐面臨拘提甚至通緝的法律風險。

