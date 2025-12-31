台積電只排第十！2025全球最賺錢公司是「這家」 蘋果緊追在後

​人工智慧（AI）熱潮帶動全球股市持續走高，根據財經媒體《資本視覺》（Visual Capitalist）近日公布的2025年全球最賺錢公司排行榜，Google母公司Alphabet強勢奪冠，而台灣「護國神山」台積電以505億美元的利潤位居全球第十，淨利率高達41.6%，展現出極高的營運效率與無可取代的產業地位。

榜單依據企業截至今年11月的過去12個月淨利進行排名，與往年相似，科技公司仍佔據榜單前列，第一是Alphabet，第二是蘋果（Apple），第三是微軟（Microsoft）。報導指出，這些企業受惠於高毛利的數位服務、廣告平台及企業級軟體業務，具備高度規模化優勢，使獲利能力持續擴大。

​排名第四的是輝達（NVIDIA），並以高達53.7%的獲利率表現格外亮眼，凸顯AI晶片需求持續升溫，深刻重塑全球半導體產業版圖。整體而言，美國主要科技企業合計年度獲利已高達數千億美元，甚至超越部分國家的整體產業獲利規模。

輝達排名第四，並以高達53.7%的獲利率表現格外亮眼。（資料照，柯承惠攝）

在非科技業中，沙烏地阿美石油公司表現最為突出，排名全球第五。即便市場波動劇烈，這家能源巨頭仍憑強大的生產能力創造956億美元淨利，成為全球最賺錢的非科技公司。

排行榜第六至第十名依序為亞馬遜（Amazon）、波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）、Meta、摩根大通（JPMorgan Chase）及台積電。

