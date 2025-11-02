台積電只排第10！全球企業市值龍頭是它 謝金河看榜單獨缺這國：很奇怪的現象

10月結束，全球股市結算，數字又出現一些變化，美國科技巨擘輝達市值一度突破5兆美元，寫下歷史新高，蘋果及微軟都登上4兆美元新關卡。對此，財訊傳媒董事長謝金河發文表示，台積電在榜單中只排第10，而全球前30大市值企業，這國卻未在榜單中，是很奇怪的現象。

謝金河指出，​把輝達、微軟及蘋果這3家公司市值加起來高達13兆美元，加上Google是16.5兆美元，再把Amazon的2.605兆美元加上去，已經高達19兆美元，如果再加上AVGO，就達20.7兆美元。

廣告 廣告

謝金河說，這時候拿來跟中國股市比，10月底，深圳加上上海是12.957兆美元，大約是輝達，微軟加蘋果的市值。如果把香港的7.37兆美元加進去，深滬港股市總市值是20.22兆美元，美國只要出動前6大市值的公司就夠了，這是美、中資本市場的差距。

謝金河提到，美國9月底市值69.48兆美元，10月略縮水到68.237兆美元，幾乎佔全球一半的市值。10月記憶體大漲，南韓股市市值從2.26兆美元上升至2.323兆美元。日本的高市早苗效應，也讓日本股市市值從7.48兆增加至7.612兆美元。台灣則是因為台幣貶至30.7，總市值91兆台幣，換成美元剩2.964兆美元，比9月的3.02兆美元縮水，反而是德國股市上升至3.068兆美元，德國升到第8，台灣退回第9。

謝金河表示，非美企業中，台積電以台股算，市值1.2668兆美元，排名第10，中國排在最前面的是騰訊，市值7341.4億美元，排名17。南韓的三星市值4872.3億美元，排在20。荷蘭的ASML排在25。阿里巴巴4055億美元，排名26。全球前30大市值企業，日本沒有一家進榜，這也是很奇怪的現象。



更多風傳媒報導

