台積電向《BBC》鬆口「不排除漲價」 強調尖端製程留台、看好AI發展

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台積電財務長黃仁昭向《BBC》鬆口，未來不排除調漲晶片價格。（本刊資料照）

全球AI浪潮持續推升半導體需求，台積電（TSMC）向《BBC》鬆口，未來不排除調漲晶片價格。面對外界擔憂AI投資過熱、海外設廠受美中角力影響，台積電財務長黃仁昭（Wendell Huang）近日接受《BBC》專訪坦言，通膨確實導致成本增加，但台積電不會突然「一次漲價4、5倍」；至於市場擔憂，黃仁昭則表示「我們對AI大趨勢非常有信心。」

AI發展讓全球科技巨頭擴大採購高階晶片。由於輝達（NVIDIA）、超微（AMD）及蘋果（Apple）等公司皆仰賴台積電生產的晶片，因此任何價格變動，都可能牽動AI基礎建設成本，甚至影響終端電子產品售價。

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黃仁昭受訪表示，通膨的確讓公司成本持續增加，所以未來「不排除調漲價格。」（did not rule out price rises.）當然他們不會有「一次漲價4、5倍」的狀況，黃仁昭強調，台積電的定價策略會反映自身價值，也就是領先技術與先進製程。

針對地緣政治的討論，黃仁昭表示，台積電海外設廠並非政治考量，而是來自客戶需求，「是客戶要我們去（設廠），這不是政府要求。」不過黃仁昭明確表示「最尖端的製程仍將留在台灣。

黃仁昭直言若要把完整的製造生態系搬到美國，需要5年、10年甚至更久。報導指出，黃仁昭的說法直接挑戰了華府推動在美生產的政策，因為美國先前才促使台積電承諾，要在亞利桑那州投資1,650億美元。

至於市場擔憂AI過熱，黃仁昭明確表態「我們對AI大趨勢非常有信心。」指出台積電不只與客戶保持溝通，也與客戶的客戶（超大型雲端服務業者，Hyperscalers）交流，投資動向。黃仁昭表示，這些企業財務實力雄厚、資金充裕，台積電相信他們仍將持續投入AI基礎建設。

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