台積電告不贏羅唯仁？學者揭陳立武一句話「結局寫好了」：不只英特爾幫撐腰

晶圓代工龍頭、有「護國神山」之稱的台積電，今年數度爆發內鬼洩密案，針對前資深副總經理羅唯仁疑涉退休前帶走2奈米等先進製程機密資料，「帶槍投靠」老東家英特爾（Intel），沉默數日的台積電25日傍晚發布重訊，表示已採取法律行動；英特爾則否認洩密指控，並表示歡迎羅唯仁重返團隊。對此，旅美學者翁履中今（28）日在臉書引述相關報導直言，看似激烈的商業機密攻防戰，其實在英特爾執行長陳立武公開喊話「沒這回事」的那一刻，結局恐怕就已經寫好了。

翁履中指出，綜合媒體報導，台積電正式對唯仁提出告訴，指控羅唯仁7月離職後即加入英特爾，違反了競業禁止協議與商業機密保護規範，懷疑其可能將先進製程技術、特別是用於AI加速器的關鍵資料帶往美國，此事更上升至國安層級，經濟部與高檢署均表態介入調查，並可能動用《國安法》與「國家關鍵技術」的法定框架。另外，由於英特爾作為美國政府大力扶持的本土半導體發展重點企業，在地緣政治架構下，與台積電的競爭早已超出市場層次，羅唯仁案可能不單只是企業人才流動爭議，更是涉及美國戰略部署、台灣產業自主、防諜能量與司法效能的全面考驗。

翁履中分析，羅唯仁案看似激烈攻防，但在陳立武公開喊話後，結果恐已大致底定，這是美國新產業戰略與台灣晶片主權鬥爭的另一齣舞台劇，真正的劇本已經定稿，現在只是照劇情走，因為英特爾除是上市公司，更是美國總統川普（Donald Trump）政府「讓美國再次偉大」在科技領域的看板企業，美國政府如今的算盤很清楚，台積電最好乖乖和英特爾合作，若不願，那就用美國的方式來「促進」合作，而挖角只是其中一招。至於台積電的官司贏面，他則認為難度度極高，因竊取商業機密的舉證門檻極高，且若羅唯仁持有美國籍，台灣檢調難以採取實際行動，且羅唯仁在退休轉戰英特爾前，不可能沒做過推演。

翁履中進一步說，且英特爾既然敢挖角，背後的法律保護與政治承諾肯定早就給足了，更別提還有川普政府在背後撐腰，因此台灣現在大動作的搜索、調查、喊話要撤銷院士，與其說是「懲罰」英特爾，不如說是讓台灣民眾看的「安慰劑」。從政府角度看，必須展現捍衛台積電、捍衛國家利益的姿態，然而若仔細觀察，政府的說法從從嚴厲的「涉及國安」，慢慢轉變成「初步判斷損害有限」，這是典型的降溫鋪陳；司法檢調雖有大動作，但是隨著新聞熱度退去，大家就會像對待台灣其他流失的優勢一樣，慢慢變得無感，這才是這起事件最讓人感到無力之處。

​翁履中表示，這並非說台灣只能放棄，而是要調整策略，想要真正守住「矽盾」，不能花拳繡腿的想靠一紙起訴或記者會來回應，而是把「國家關鍵技術」的保護辦法進一步法制化，讓人才就算流動，國安級Know-how也絕對不外溢，變成台灣關鍵企業治理與國家科技管理的根本共識。他總結，川普時代的地緣經濟重組是結構性趨勢和壓力，是台灣科技優勢流失的主因，若無法對此想出對策，只有事後的司法動作，那麼所有戲劇性的搜索與聲明，真的只是表演而已！

