台積電告不贏羅唯仁？學者揭陳立武一句話「結局寫好了」：不只英特爾幫撐腰
晶圓代工龍頭、有「護國神山」之稱的台積電，今年數度爆發內鬼洩密案，針對前資深副總經理羅唯仁疑涉退休前帶走2奈米等先進製程機密資料，「帶槍投靠」老東家英特爾（Intel），沉默數日的台積電25日傍晚發布重訊，表示已採取法律行動；英特爾則否認洩密指控，並表示歡迎羅唯仁重返團隊。對此，旅美學者翁履中今（28）日在臉書引述相關報導直言，看似激烈的商業機密攻防戰，其實在英特爾執行長陳立武公開喊話「沒這回事」的那一刻，結局恐怕就已經寫好了。
翁履中指出，綜合媒體報導，台積電正式對唯仁提出告訴，指控羅唯仁7月離職後即加入英特爾，違反了競業禁止協議與商業機密保護規範，懷疑其可能將先進製程技術、特別是用於AI加速器的關鍵資料帶往美國，此事更上升至國安層級，經濟部與高檢署均表態介入調查，並可能動用《國安法》與「國家關鍵技術」的法定框架。另外，由於英特爾作為美國政府大力扶持的本土半導體發展重點企業，在地緣政治架構下，與台積電的競爭早已超出市場層次，羅唯仁案可能不單只是企業人才流動爭議，更是涉及美國戰略部署、台灣產業自主、防諜能量與司法效能的全面考驗。
翁履中分析，羅唯仁案看似激烈攻防，但在陳立武公開喊話後，結果恐已大致底定，這是美國新產業戰略與台灣晶片主權鬥爭的另一齣舞台劇，真正的劇本已經定稿，現在只是照劇情走，因為英特爾除是上市公司，更是美國總統川普（Donald Trump）政府「讓美國再次偉大」在科技領域的看板企業，美國政府如今的算盤很清楚，台積電最好乖乖和英特爾合作，若不願，那就用美國的方式來「促進」合作，而挖角只是其中一招。至於台積電的官司贏面，他則認為難度度極高，因竊取商業機密的舉證門檻極高，且若羅唯仁持有美國籍，台灣檢調難以採取實際行動，且羅唯仁在退休轉戰英特爾前，不可能沒做過推演。
翁履中進一步說，且英特爾既然敢挖角，背後的法律保護與政治承諾肯定早就給足了，更別提還有川普政府在背後撐腰，因此台灣現在大動作的搜索、調查、喊話要撤銷院士，與其說是「懲罰」英特爾，不如說是讓台灣民眾看的「安慰劑」。從政府角度看，必須展現捍衛台積電、捍衛國家利益的姿態，然而若仔細觀察，政府的說法從從嚴厲的「涉及國安」，慢慢轉變成「初步判斷損害有限」，這是典型的降溫鋪陳；司法檢調雖有大動作，但是隨著新聞熱度退去，大家就會像對待台灣其他流失的優勢一樣，慢慢變得無感，這才是這起事件最讓人感到無力之處。
翁履中表示，這並非說台灣只能放棄，而是要調整策略，想要真正守住「矽盾」，不能花拳繡腿的想靠一紙起訴或記者會來回應，而是把「國家關鍵技術」的保護辦法進一步法制化，讓人才就算流動，國安級Know-how也絕對不外溢，變成台灣關鍵企業治理與國家科技管理的根本共識。他總結，川普時代的地緣經濟重組是結構性趨勢和壓力，是台灣科技優勢流失的主因，若無法對此想出對策，只有事後的司法動作，那麼所有戲劇性的搜索與聲明，真的只是表演而已！
更多風傳媒報導
其他人也在看
中職／軟銀搶徐若熙開價2億佔上風 美職等簽約金重置仍居劣勢
味全龍隊投手徐若熙今年球季結束後行使旅外自由球員權利，吸引美日職棒球隊爭取，道奇隊在競爭行列中處於需要等待簽約金重置日的劣勢，目前傳出軟銀隊積極展現誠意下，有望成為徐若熙新球季效力的隊伍。 目前...聯合新聞網（運動） ・ 4 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 3 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 4 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑
賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。鏡新聞 ・ 1 天前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 2 天前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 5 小時前
住飯店小心！房間5處別碰 因為「幾乎沒在洗」！旅遊達人教你怎麼做
明後天放假，您有旅遊計畫嗎？外出旅遊或出差時，飯店往往是住宿首選。舒適的飯店房間，總是讓人感到放鬆愉悅。不過有前飯店員工向媒體爆料，看似潔淨的房間隱藏著肉眼難以察覺的衛生死角。他揭露飯店房間內最髒的5健康2.0 ・ 4 小時前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 1 天前
台積電老將羅唯仁跳槽英特爾早有預謀？退休前一天驚現「不尋常舉動」
台積電前資深副總羅唯仁涉嫌竊取2奈米以下先進製程技術等機密資料，要回鍋競爭對手英特爾擔任研發副總，事件爆出近一個月後，台積電才在25日正式提告。更令人議論的是，羅唯仁在退休前最後一天，竟「不請自來」出席最敏感的先進製程檢討會議，他一連串不尋常的舉動，似乎早已安排好下一步。台積電指出，羅唯仁於113年3月被調任至「企業策略發展部」擔任資深副總，該部門主要負責向......風傳媒 ・ 12 小時前