台積電告別蘋果時代 陳慧明：AI相關產能需求、平均售價全面超車

前外資分析師、香港聚芯資本管理合夥人陳慧明。

前外資分析師、香港聚芯資本管理合夥人陳慧明表示，全球半導體產業即將迎來一個「Super Cycle」（超級景氣循環）。他不僅看好明年整體市場將有高達26%的增長，更直言長期以來被視為台積電成長命脈的蘋果時代即將劃下句點，取而代之的是由AI所驅動的全新成長動能。

陳慧明強調，從營收佔比、產能需求到核心的平均售價（ASP）來看，AI 相關業務都將在明年徹底超越Apple，成為台積電業績表現的最強引擎。

針對明年台積電的營運表現，陳慧明展現出比市場共識更樂觀的態度。他指出，根據世界半導體貿易統計組織預測，明年全球半導體在記憶體（Memory）的強力帶動下，預計將成長26%。與此同時，他大膽預測台積電明年營收成長也將達到26%，遠高於目前市場普遍預期的15%至20%。

他特別點出，支撐這項高成長預期的關鍵力量正是ASP（平均售價）。陳慧明認為，台積電的ASP明年仍會持續上漲，今年其營收成長35%中，ASP貢獻就超過了10%。這種價格優勢的延續，是新時代到來的證明。

陳慧明透露，在今年年底前，AI客戶所貢獻的營收佔比，就已經超越了 Apple。過去十多年，市場焦點始終圍繞著蘋果轉動，但現在這股風向已完全轉向。更關鍵的是，AI 訂單所需的產能需求也將開始超過蘋果，這意味著AI相關訂單無論在量體還是重要性上，都已具備主導地位。

同時，明年AI相關晶片將全面進入先進的3奈米製程，且這些訂單所帶來的價格，將比蘋果的價格來得更高。他解釋道，即使是相同的3奈米或2奈米製程，提供給微軟、Meta、博通等AI巨頭的報價，也會與提供給蘋果的報價不同，而且會進一步拉升。



