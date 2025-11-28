台積電告羅唯仁只是表面？他爆：一齣舞台劇

▲台積電疑遭前資深副總羅唯仁洩密，近來大動作搜索其住家。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台積電前資深副總羅唯仁於今年7月退休後，隨即轉任英特爾（Intel），遭指控疑似將先進製程機密外流至新東家；台積電已正式提出告訴，檢方也火速展開偵辦，並同步搜索羅的台北與新竹住所。對此，旅美教授翁履中直言，這是川普時代美國新產業戰略與台灣晶片主權鬥爭的另一齣舞台劇，真正的劇本已經定稿，現在只是照劇情走。

翁履中表示，這場看似激烈的商業機密攻防戰，其實在英特爾執行長陳立武公開喊話「沒這回事」的那一刻，結局大概就已經寫好了。別忘了，今天的英特爾不只是一家上市公司，它是川普政府「讓美國再次偉大」在科技領域的看板企業。美國政府現在的算盤很清楚，最好台積電乖乖跟英特爾合作；如果不願意，那就用美國的方式來「促進」合作，挖角只是其中一招。

廣告 廣告

「這場官司要打贏有多難？」翁履中指出，首先，竊取商業機密的舉證門檻極高；再來，若羅唯仁持有美國籍，台灣檢調想對英特爾或他本人採取實質行動，難度更是登天。羅唯仁這種等級的高管，在決定退休轉戰英特爾前，難道會沒做過沙盤推演？英特爾既然敢挖角，背後的法律保護與政治承諾肯定早就給足了，更別提現在還有川普政府在背後撐腰。

翁履中認為，所以，台灣現在大動作的搜索、調查、喊話要撤銷院士，與其說是能真的「懲罰」英特爾，不如說是讓台灣民眾看的「安慰劑」。政府必須展現捍衛台積電、捍衛國家利益的姿態，讓民眾覺得「我們有在做事」。

不過，翁履中也提到，仔細觀察政府說法的變化，從嚴厲的「涉及國安」，慢慢轉變成「初步判斷損害有限」，典型的降溫鋪陳。司法檢調大動作，但是隨著新聞熱度退去，大家就會像對待台灣其他流失的優勢一樣，慢慢變得無感，這才是這起事件最讓人感到無力之處。

「這樣說不是說台灣只能放棄，而是要調整策略！」翁履中續指，真正想守住「矽盾」，就不是花拳繡腿的想靠一紙起訴或記者會來回應，而是把「國家關鍵技術」的保護辦法進一步法制化、讓人才就算流動、國安級Know-how也絕對不外溢，變成台灣關鍵企業治理與國家科技管理的根本共識。

最後，翁履中強調，川普時代的地緣經濟重組是結構性趨勢和壓力，也是台灣科技優勢流失的主因，如果無法針對主因想出對策，只有事後的司法動作，那麼所有戲劇性的搜索與聲明，真的只是表演而已！

更多 NOWnews 今日新聞 報導

北京2027武統台灣？貼文悄改「這3字」被抓包 她嗆：死不認錯

找到他了！台旅客阿布達比遭5警押走 妻急回報「人在這」

一腳踩入綠禁區？媒體人斷言北市長「他GG了」：蔡英文都救不了