台積電告羅唯仁涉洩密 童子賢：考驗智財權跨國處理
（中央社記者吳家豪台北26日電）晶圓代工廠台積電25日宣布對轉任英特爾的前資深副總經理羅唯仁提告。代工廠和碩董事長童子賢今天受訪指出，在科技業工作不該違反職業道德，這是不能觸碰的禁忌，這次個案將考驗台灣在智財權跨國處理的司法實務運作。
台積電25日表示，羅唯仁任職期間簽有保密條款及離職後的競業禁止條款，卻在離職後旋即轉任英特爾執行副總裁，高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積電營業秘密及機密資訊給英特爾，台積電有採取法律行動（包含要求違約賠償）的必要。
童子賢上午出席經濟部科技新創競賽頒獎典禮受訪時被問及此事，他表示，科技業要創新，也要非常重視與保護智慧財產權。從事科技業工作的廠商或個人不該違反職業道德，這是不能觸碰的禁忌，黑白分明且涇渭分明。
他說，以羅唯仁這個個案來看，在智財權管轄的實務上會相當有挑戰性，因為涉及跨國智財權及司法管轄權，當事人也有美國籍，在職業道德上要小心謹慎。
童子賢認為，這次個案將考驗台灣在智財權跨國處理的司法實務運作。
媒體追問英特爾若取得台積電機密資料的影響，童子賢重申先前提出的看法表示，一個產業的崛起不會因為一、兩個人就彎道超車，中國也曾想創立半導體產業鏈，參與人員很多在台積電的位階比羅唯仁更高，但中國半導體公司的技術層次跟台積電還是有相當的差距。
外傳英特爾可能與羅唯仁切割，童子賢並未直接評論，僅表示希望與和碩往來的廠商及和碩任用的員工，都能遵守法律和智財權。（編輯：林家嫻）1141126
其他人也在看
台積電人事隱憂2／羅唯仁帶槍投靠英特爾 半導體廠董事長：可能縮短學習曲線
台積電前資深副總經理羅唯仁帶槍投靠英特爾，和碩董事長童子賢認為，如果只是一個人的話，影響比較輕微，但是如果是整個團隊帶資料離開，就麻煩了。一名半導體廠董事長則對本刊表示，台積電今天的技術層次，有太多細節和眉角，要全面掌握的機率不高，但縮短學習曲線，是有可能的。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
鴻海擴大AI製造能力 敲定美國威州4年投資計劃
鴻海（2317）今天表示，集團已與美國威斯康辛州經濟發展公司（WEDC）敲定未來4年的營運獎勵計畫，將在威州擴大布局並投入AI基礎設施建設。新一輪投資預估可為當地拉辛郡（Racine County）帶來近1400個新增就業機會。鴻海近年持續以「全球最大的電子製造服務商」的市場地位自居，根據集團規劃，自由時報 ・ 2 小時前
鴻海宣布未來4年美威斯康辛州擴大營運 重點投入AI基礎設施
人工智慧（AI）熱潮席捲全球，帶來龐大商機。鴻海今（26）天宣布在美國威斯康辛州未來4年營運獎勵計畫，已獲威斯康辛州經濟發展公司（WEDC）批准，鴻海將擴大布局威州，重點投入AI基礎設施，預估將為當地中廣新聞網 ・ 2 小時前
野村投信：AI變現週期啟動，從研發創新走向企業獲利新篇章
【財訊快報／記者劉居全報導】美國今年底前仍有降息空間，市場資金面寬鬆，美元指數偏弱，歷史經驗顯示，在此情境下，台股表現亮眼，電子與創新科技族群更具爆發力。野村投信表示，隨著AI推升企業獲利，2026年台股獲利有望再創新高，本益成長比維持低於1，投資價值凸顯。台灣在AI供應鏈的優勢不僅來自世界領先的半導體製造能力，更因具備高度整合性，能快速因應客製化與高頻更新需求，成為全球AI業者的關鍵夥伴。未來，唯有持續投入研發、勇於突破，才能在市場變局中掌握主導權，站上時代浪尖。野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，過去十多年，美國科技企業研發投入持續高於資本支出，2020至2023年更加速成長，顯示企業在技術創新上的長期戰略布局，而非僅依賴硬體建設。這次的AI革命亦不例外，自2017年研發支出明顯攀升，2018至2022年幾乎年年出現重大突破，最終在2022年ChatGPT發表後，引爆生成式AI熱潮，並推動股市迎來爆發成長。同一時期，台灣企業研發投入過去十年也顯著成長，從2013年的3,462億元新台幣提升至2023年的7,979億元新台幣，其中電腦與電子業占比近八成，展現科技業高度投入研發的特性財訊快報 ・ 2 小時前
《商情》11/26黃金亞洲電子盤持高
【時報-台北電】因美國9月零售銷售不及預期，加上消費者信心降至7個月低點、12月美國聯準會(FED)存降息希望，這削弱美元並提升避險需求，令盤中金價走勢持高；截至台北時間11月26日上午11點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金上漲19.90美元，報每盎司4159.9美元。 12月白銀上漲0.665美元，報每盎司51.630美元。 1月鉑金下跌7.5美元，報每盎司1558.5美元。 12月鈀金上漲1.10美元，報每盎司1406.00美元。(編輯：王聖為) (商品行情網)時報資訊 ・ 2 小時前
台股10檔2,000元俱樂部齊聚 台股再寫新里程碑
力旺（3529）股價重返2,000元俱樂部，台股2,000元千金股增為10檔，再刷台股新里程碑。在24檔金千股中占有比近42％，也是歷史首見。中時財經即時 ・ 2 小時前
擴大赴美投資，鴻海簽訂威州WEDC四年獎勵計畫，盤中股價大漲近4%
【財訊快報／記者劉居全報導】鴻海科技集團(2317)宣布在美國威斯康辛州未來4年期的營運獎勵計劃，已獲得威斯康辛州經濟發展公司（Wisconsin Economic Development Corporation, WEDC）的批准，鴻海將擴大在威州的佈局，重點投入AI基礎設施。預估將為當地拉辛郡（Racine County）創造近1,400個新的工作機會。而鴻海日前發布重大訊息，針對子公司工業富聯遭到網際網路平台消息指稱「下調第四季度業績目標」、「大客戶在L10/L11 商業模式上會有調整」等消息，強調均屬不實言論。鴻海今(26)日盤中股價反彈，一度達228元，漲幅逾4%。鴻海表示，作為全球最大的電子製造服務公司，鴻海將擴大在威州的製造版圖，以滿足美國客戶不斷增長的需求，並強化美國本土供應鏈，支持資料管理創新，建立新一代技術韌性。WEDC副秘書長暨營運長SamRikkers表示，WEDC一直致力於確保鴻海在威州的成功與成長，這項新修訂反映出鴻海作為全球領先製造商之一，也願意選擇在威斯康辛州持續發展。鴻海科技集團產品長暨美國地區總經理蕭才祐表示，隨著對數據基礎設施的需求持續增長，在美國財訊快報 ・ 3 小時前
鴻海與美國威州WEDC簽訂四年獎勵計畫 將再投資5.69億美元擴大營運
鴻海與美國威州 WEDC 簽訂四年獎勵計畫 將再投資 5.69 億美元鉅亨網 ・ 2 小時前
降息甜蜜點浮現 搧動投資級債ETF 00982B 00966B近三月報酬率
隨著美國經濟數據顯露疲態，加上美國財政部長貝森特釋出聯準會（Fed）主席人選將於耶誕節前底定的消息，消弭市場不確定性，避險資金大舉回流債市。受此激勵，美債殖利率 25 日全面走低，指標性 10 年期公債殖利率回測 4%鉅亨網 ・ 2 小時前
韓流天王Rain明年1月再攻小巨蛋！「親撂中文」曝來台最期待這件事
今年年初才剛在高雄流行音樂中心開場的韓流天王Rain，明年1月17日將再度來台開唱，睽違20年再度登上小巨蛋舞台，Rain也特地越洋錄製影片向台灣粉絲告白，開場就以清晰中文喊「大家好，我是Rain！」更深情表示「真的非常感動，也真心感謝等了我20年的粉絲」，承諾將把累積20年的能量全部注入這次演出，消息一出立即引爆廣大粉絲期待。太報 ・ 21 小時前
台積電前副總羅唯仁涉洩2奈米機密 童子賢曝他踩「禁忌紅線」
前台積電（2330）資深副總羅唯仁引發2奈米製程洩密案，和碩（4938）董事長童子賢今日表示，科技業創新與智慧財產保護必須並行，職業倫理是產業涇渭分明的「禁忌紅線」，不論企業或個人都不能跨越。目前相關事件牽涉跨國制裁與司法管轄，複雜度極高，也凸顯產業在全球化供應鏈下必須更加注意合規。自由時報 ・ 2 小時前
5檔主動式台股ETF受益人全創高 00982A周增1.5萬奪下人氣王
無畏台股大跌大漲劇烈震盪，主動式台股 ETF 人氣持續暢旺。根據集保戶股權分散 11 月 21 日最新統計資料顯示，5 檔主動式台股 ETF 受益人全數創高，整體受益人數上周增加 30865 人鉅亨網 ・ 3 小時前
焦點股：CPO熱度續旺，波若威股價突破區間創高
【財訊快報／研究員吳旻蓁】波若威(3163)今年持續投入CPO相關元件與模組，包括FAU、MPO等連接器產品。法人看好，波若威作為輝達的合作夥伴，有助其在高速傳輸需求提升的背景下，鞏固市場地位。而公司今年第三季毛利率18.97%，季增1.78個百分點；稅後純益2.24億元，由虧轉盈，年增高達9倍之多，每股純益2.78元；前三季稅後純益2.67億元，每股純益3.32元。短線股價量增突破區間高點、再創新高，日KD拉升，均線呈多頭排列；若量能維持，短期均線不破，則有利多方。財訊快報 ・ 2 小時前
號稱日本最高摩天輪停擺 全數乘客於深夜脫困
（中央社大阪26日綜合外電報導）位在日本大阪府吹田市的商場EXPOCITY內的大型摩天輪，號稱是全日本最高的摩天輪。這座摩天輪昨天傍晚疑似受落雷影響而緊急停止，全部的乘客在事發9小時後，於今晨脫困。中央社 ・ 2 小時前
台積電機密大走漏？羅唯仁帶槍投靠英特爾 業界：縮短學習曲線是有可能的
台積電前資深副總經理羅唯仁跳槽英特爾，傳出帶走數十箱機密資料，掀起風暴。對此，和碩董事長童子賢認為，如果是整個團隊帶資料離開，就麻煩了。一名半導體廠董事長也指出，雖然台積電技術細節太多，較難全面掌握，但縮短英特爾的學習曲線，是有可能的。太報 ・ 2 小時前
最新／台積電提告了！羅唯仁涉帶2奈米機密投靠英特爾 竟謊稱「任職學術機構」
即時中心／徐子為報導台積電前資深副總經理羅唯仁退休前疑似帶走2奈米先進製程相關資料。台積電表示，已於今（25）日對前資深副總經理羅唯仁提告。民視財經網 ・ 19 小時前
醫美改革引醫界內戰！石崇良表態
[NOWnews今日新聞]醫美爭議頻傳，衛福部近日預告修正特管辦法，擬將醫美處置進行更嚴格管理，包括未來須完成PGY並修畢課程的醫師才可施作等，且針對機構，若有高風險醫美手術則需經過評鑑。不過，醫界的...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
《日經》專訪英特爾前CEO季辛格：若想複製台灣的半導體供應鏈，美國還需努力數十年！
曾執掌藍色巨人英特爾（Intel）、並且身為半導體製造回歸美國最重要的倡議者——派特・季辛格（Pat Gelsinger），日前在台北接受《日經亞洲》專訪。如今這位矽谷老兵不再是為了爭取《晶片法案》補貼，大聲疾呼「台灣不安全」的CEO，而是以創投公司Playground Global合夥人的身份，帶著旗下七家深科技（Deep Tech）新創公司的執行長在台北......風傳媒 ・ 1 天前
台積電正式出手！對前資深副總羅唯仁提告
[非凡新聞]先前業界傳出台積電前資深副總羅唯仁在退休後赴英特爾就職，可能有「帶槍投靠」的嫌疑，台積電最新打破沉默，宣布已經向智慧財產及商業法院提出對羅唯仁的訴訟。 台積電表示，羅唯仁任職期間即簽有保密...非凡新聞 ・ 19 小時前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 3 小時前