台積電告羅唯仁涉洩密 童子賢：考驗智財權跨國處理

（中央社記者吳家豪台北26日電）晶圓代工廠台積電25日宣布對轉任英特爾的前資深副總經理羅唯仁提告。代工廠和碩董事長童子賢今天受訪指出，在科技業工作不該違反職業道德，這是不能觸碰的禁忌，這次個案將考驗台灣在智財權跨國處理的司法實務運作。

台積電25日表示，羅唯仁任職期間簽有保密條款及離職後的競業禁止條款，卻在離職後旋即轉任英特爾執行副總裁，高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積電營業秘密及機密資訊給英特爾，台積電有採取法律行動（包含要求違約賠償）的必要。

童子賢上午出席經濟部科技新創競賽頒獎典禮受訪時被問及此事，他表示，科技業要創新，也要非常重視與保護智慧財產權。從事科技業工作的廠商或個人不該違反職業道德，這是不能觸碰的禁忌，黑白分明且涇渭分明。

他說，以羅唯仁這個個案來看，在智財權管轄的實務上會相當有挑戰性，因為涉及跨國智財權及司法管轄權，當事人也有美國籍，在職業道德上要小心謹慎。

童子賢認為，這次個案將考驗台灣在智財權跨國處理的司法實務運作。

媒體追問英特爾若取得台積電機密資料的影響，童子賢重申先前提出的看法表示，一個產業的崛起不會因為一、兩個人就彎道超車，中國也曾想創立半導體產業鏈，參與人員很多在台積電的位階比羅唯仁更高，但中國半導體公司的技術層次跟台積電還是有相當的差距。

外傳英特爾可能與羅唯仁切割，童子賢並未直接評論，僅表示希望與和碩往來的廠商及和碩任用的員工，都能遵守法律和智財權。（編輯：林家嫻）1141126