台積電告羅唯仁涉洩密 英特爾聲明否認、歡迎回歸

（中央社記者吳家豪台北27日電）晶圓代工廠台積電25日宣布對退休轉任英特爾（Intel）的前資深副總經理羅唯仁提告。英特爾26日發出聲明回應，嚴格禁止使用或轉移任何第三方的機密資訊或智慧財產權，根據目前掌握資訊，沒理由相信針對羅唯仁的指控有任何根據，並歡迎羅唯仁重返英特爾。

台積電25日表示，羅唯仁任職期間簽有保密條款及離職後的競業禁止條款，卻在離職後旋即轉任英特爾執行副總裁，高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積電營業秘密及機密資訊給英特爾，台積電有採取法律行動（包含要求違約賠償）的必要。

對此，英特爾發布英文聲明表示，在執行長陳立武的領導下，英特爾正致力於重振以技術為導向、客戶至上的企業文化，重新聚焦於強化x86業務版圖、打造值得信賴的美國晶圓代工服務，並加速人工智慧（AI）策略布局。

聲明指出，作為這項轉型計畫的一環，英特爾歡迎羅唯仁重返公司。在加入台積電之前，羅唯仁曾在英特爾服務18年，致力於晶圓製程技術開發，隨後在台積電任職期間也持續投入相關技術研發。羅唯仁憑藉其誠信正直的人格、領導能力及技術專業，在半導體產業界廣受推崇。

聲明指出，英特爾實施嚴格的政策與控管機制，嚴格禁止使用或轉移任何第三方的機密資訊或智慧財產權，並高度重視這些承諾。「根據目前掌握的資訊，我們沒理由相信針對羅唯仁的指控有任何根據。」

英特爾強調，擁有工作自由、得以發揮專業技能，以及在不同企業之間流動，自半導體產業發展初期以來就是推動創新的基石。跨企業的人才流動不僅普遍，更是產業健全的象徵，這次情況也不例外。英特爾持續專注於企業使命，並對團隊的誠信正直與高標準充滿信心。（編輯：張良知）1141127