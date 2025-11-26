台積電告羅唯仁涉洩密 龔明鑫：國安法部分高檢署已啟動調查

台積電前資深副總羅唯仁涉洩密，是否涉及國家安全引發關注。經濟部長龔明鑫今天表示，整起事件可分為兩部分處理，國安法部分已由高檢署啟動調查，經濟部將全力配合，釐清爭議內容是否涉及國安問題；至於台積電對羅唯仁提出的營業秘密法訴訟和羅唯仁是否帶走公司資料，須由台積電進一步說明，若台積電有需要政府協助之處，經濟部都會盡力配合。

龔明鑫今天出席「第34屆台灣精品獎頒獎典禮」，於會前接受訪問。對於外傳羅唯仁可能在美國，恐讓台灣難以追究責任，龔明鑫表示，司法機關已有既定調查程序，經濟部會依權責協助相關作業。至於外界關注羅唯仁的工研院院士資格是否會取消。龔明鑫透露，工研院已啟動撤銷程序，後續將依規定進行審議。