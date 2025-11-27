台積電告羅唯仁為何沒刑事動作？謝寒冰列怪異點：會不會在演一場戲？

台積電前資深副總經理羅唯仁在退休前，疑似攜帶2奈米等先進製程相關資料，並重返英特爾任職。台積電日前已對他提起訴訟，指控他違反競業禁止與營業秘密相關規定。英特爾則連續發布聲明否認指控，並在今（27）日再度強調，公司絕對禁止使用或移轉任何第三方的機密資訊與智慧財產，同時表示沒有跡象顯示羅唯仁有洩密行為。對此，媒體人謝寒冰質疑，台積電如今大動作追查羅唯仁，會不會根本在演一場戲？

謝寒冰在節目《鄭亦真辣晚報》

指出，外界質疑羅唯仁在離職前，要求部下大量去影印相關機密資料，但主管做了一個不尋常的動作，都沒有人講話？台積電平常應該很少會去影印什麼東西才對，所以他突然間叫部下大量影印，難道沒有人覺得很怪嗎？就算他是資深副總應該也會有人覺得非常不尋常。而且據說他在影印這些資料不是一天結束，他搞了好幾天時間，台積電沒有任何警覺會不會太奇怪？

謝寒冰提到，羅唯仁與台積電之間存在競業條款，照理來說，他如果一離開台積電去英特爾會不會太奇怪？此外，羅唯仁究竟是中華民國籍、雙重國籍，還是美國籍，目前也不清楚。

謝寒冰直言，自己懷疑台積電現在追查羅唯仁，會不會根本在演一場戲？會不會這就是計劃好，本來就是要讓羅唯仁把資料帶到美國去？同場節目嘉賓、前立委蔡正元也表示認同。

謝寒冰接著說，以羅唯仁在業界的資歷、年紀75歲來看，他有必要做這件事情嗎？據說，台積電續聘他這段時間，他賺了8億，那美國人要花多少錢買通他？所以會不會是美國跟台積電商量好，然後賴政府也知情，睜一隻眼、閉一隻眼。

蔡正元也回應，他同意這種看法。他強調，此案至今沒有任何刑事動作，若是過去類似案件，檢方通常會立即搜索。謝寒冰則說，這些技術是台灣的「鎮山之寶」，屬於最高層級的機密。照理來說，一旦發現羅唯仁有異常行為，大概就像搜民眾黨前主席柯文哲一樣搜他，他全家、曾經住過的地方、親戚朋友恐怕全部都要搜，結果我們有做這件事嗎？完全沒有。

