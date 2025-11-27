台積電告羅唯仁竊密！高檢署發動搜索查扣電腦 扣押財產

記者楊佩琪／台北報導

台積電（2330）前資深副總羅唯仁疑似竊取2奈米先進製程資料，「帶槍投靠」美商英特爾案，台積電對羅唯仁向智慧財產及商業法院提起聲請定暫時狀態處分案，智慧法院已受理並分案。高等檢察署也剪報分他字案偵辦，26日指揮法務部調查局調查官搜索羅唯仁在台北市、新竹縣的住居所，並查扣電腦、隨身碟等證物。檢方也依法向智慧法院聲請假押其股票、不動產獲准。

根據台積電聲明，羅唯仁自2004年7月起任職副總經理，2014年2月起升為資深副總經理，2025年7月27日正式退休。期間，2024年3月間，身為企業策略發展部資深副總的羅唯仁，本無需再監督或管理研發部門事務，但仍要求研發部門召開會議，並提供資料以了解正在研發中及未來規劃之先進製程技術。

因羅唯仁在職期間簽有保密條款及離職後競業條款，因此法務長曾進行離職面談，當時羅唯仁僅表示會到學術機構任職，結果卻是前往英特爾公司擔任執行副總。因有高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積電機密資訊給英特爾，因此決定採取法律行動。

智慧財產及商業法院26日表示，台積電對羅唯仁提起聲請定暫時狀態處分案，已於受理後即進行分案作業，結果由信股王碧瑩法官審理，將儘速閱卷並依相關規定審理。

