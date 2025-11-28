台積電告羅唯仁能贏？ 翁履中曝幕後撐腰：結局已經寫好了

台積電前資深副總羅唯仁在今年7月離職後即加入英特爾（Intel），台積電提出告訴，指控其可能將機密技術資料洩漏給新東家英特爾，引發檢方迅速介入調查，並對其台北與新竹住所進行搜查。旅美教授翁履中表示，在英特爾執行長陳立武公開喊話「沒這回事」的那一刻，結局大概就已經寫好了。英特爾既然敢挖角，背後的法律保護與政治承諾肯定早就給足了，更別提現在還有川普政府在背後撐腰。

翁履中28日在臉書貼文表示，這場看似激烈的商業機密攻防戰，其實在英特爾執行長陳立武公開喊話「沒這回事」的那一刻，結局大概就已經寫好了。這是川普時代美國新產業戰略與台灣晶片主權鬥爭的另一齣舞台劇，真正的劇本已經定稿，現在只是照劇情走。

翁履中接著指出， 這場官司要打贏有多難？首先，竊取商業機密的舉證門檻極高。再來，若羅唯仁持有美國籍，台灣檢調想對英特爾或他本人採取實質行動，難度更是登天。羅唯仁這種等級的高管，在決定退休轉戰英特爾前，難道會沒做過沙盤推演？英特爾既然敢挖角，背後的法律保護與政治承諾肯定早就給足了，更別提現在還有川普政府在背後撐腰。

翁履中更點出，台灣現在大動作的搜索、調查、喊話要撤銷院士，與其說是能真的「懲罰」英特爾，不如說是讓台灣民眾看的「安慰劑」。政府必須展現捍衛台積電、捍衛國家利益的姿態，讓民眾覺得「我們有在做事」。

翁履中表示，政府的說法，從嚴厲的「涉及國安」，慢慢轉變成「初步判斷損害有限」，典型的降溫鋪陳。司法檢調大動作，但是隨著新聞熱度退去，大家就會像對待台灣其他流失的優勢一樣，慢慢變得無感，這才是這起事件最讓人感到無力之處。台灣要調整策略，真正想守住「矽盾」，就不是花拳繡腿的想靠一紙起訴或記者會來回應，而是把「國家關鍵技術」的保護辦法進一步法制化、讓人才就算流動，國安級Know-how也絕對不外溢，變成台灣關鍵企業治理與國家科技管理的根本共識。

翁履中認為，川普時代的地緣經濟重組是結構性趨勢和壓力，也是台灣科技優勢流失的主因。如果無法針對主因想出對策，只有事後的司法動作，那麼所有戲劇性的搜索與聲明，真的只是表演而已。

