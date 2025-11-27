台積電告羅唯仁！媒體人揭驚天真相：在演戲

▲台積電25日正式對前資深副總經理羅唯仁提告。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 晶圓代工廠台積電25日正式對前資深副總經理羅唯仁提起民事訴訟，控訴羅任職期間簽有保密條款，及其離職後的競業禁止條款，卻在離職後立即轉任英特爾執行副總裁，有高度洩露營業秘密及機密資訊可能，也引發半導體圈對「台灣關鍵機密外流」的高度憂慮。對此，資深媒體人謝寒冰懷疑，台積電追訴可能只是「在演一場戲」，更推測其中藏有政府層級的戰略默契。

謝寒冰昨（26）日在政論節目《中天辣晚報》中拋出多項疑點，直指事件很多細節「不合常理」，台積電一向嚴格管理敏感資料，不可能出現高階主管突然要求「大量影印機敏文件」，而且「連續好幾天」的情況，卻沒有人通報或阻擋，這種異常行為，公司內控不可能毫無察覺。

謝寒冰也對羅唯仁的轉職速度提出質疑，羅一退休便迅速加入英特爾，與競業禁止條款的防護精神大相逕庭，即使位階再高，企業內部控管與風險監控也應有多重防火牆，但台積電迄今反應冷靜、節奏緩慢，反而讓外界覺得更加怪異。

謝寒冰進一步談到跨國司法風險，羅唯仁擁有特定國籍，且案情牽涉國際法律，他提到有律師說台積電可以追訴，但若案件升高到跨國法律對抗，甚至牽動美國的利益保護體系，「究竟誰能負責？台積電的追訴又能做到多深？」

另外，謝寒冰認為此案巧合得過頭，讓他懷疑「台積電追訴只是演一場戲」，甚至可能與政府戰略層面的默契相關。他指出，羅唯仁已75歲、資歷極深，若真牽涉高機密外流，「美方要動用多少資源，才能說服這樣的人？」並質疑背後是否涉及政治安排，使賴清德政府在2033年國防戰略與產業安全布局上「選擇性忽視」，這些疑點都是台灣社會必須正視的根本問題。

