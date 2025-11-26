台積電告羅唯仁 童子賢：考驗跨國智財權

▲台積電昨日向智慧財產及商業法院提出對羅唯仁訴訟，和碩董事長童子賢今（26）日表示，個案因牽涉到跨國的智財權，在實際操作上可能相當困難。（圖／記者陳明安攝，2025.08.04）

[NOWnews今日新聞] 台積電昨日向智慧財產及商業法院提出對羅唯仁訴訟，正式提告，對此，和碩董事長童子賢今（26）日表示，在科技業工作不該違反職業道德，這是不能觸碰的禁忌，但這次個案因牽涉到跨國的智財權，在實際操作上可能相當困難。

童子賢今日出席「2025 科技新創競賽頒獎典禮暨展示交流活動」，會前接受媒體訪問，他說，科技業要創新，也非常重視智慧財產權。從事科技業的工作，不管是廠商或個人，違反職業道德是不能觸碰的禁忌。

廣告 廣告

但以羅唯仁這個個案來看，童子賢直言，在智財權管轄的實務上會相當有挑戰性，因為涉及跨國智財權及司法管轄權，當事人也有美國籍，在職業道德上要小心謹慎。他認為，這次個案將考驗台灣在智財權跨國處理的司法實務運作。

另一方面，媒體問到英特爾若取得台積電機密資料的影響，童子賢重申，一個產業的崛起不會因為一、兩個人就彎道超車，中國也曾想創立半導體產業鏈，參與人員很多在台積電的位階比羅唯仁更高，但中國半導體公司的技術層次台積電還是有相當的差距。

還有媒體問到，有消息傳出英特爾可能與羅唯仁切割，童子賢僅表示希望與和碩往來的廠商及和碩任用的員工，都能遵守法律和智財權。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台積老臣羅唯仁涉2奈米洩密 童子賢揭關鍵：是個人還是整組離開

台赴美投資至少3500億美元？童子賢看關稅談判：相信應有不錯進展

川普擬對中國禁軟體產品出口 童子賢：互卡是「卡不完」的