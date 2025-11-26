台積電告羅唯仁 經濟部也支持！龔明鑫：工研院啟動撤銷院士流程

龔明鑫今受訪談及台積電洩密案。

台積電前資深副總羅唯仁退休僅3個月，就於10月底加入英特爾，引發洩密疑慮，台積電昨（25日）表示已對其提告，經濟部長龔明鑫今（26日）表示，若台積電需要協助，政府將給予支持；此外，羅的工研院院士資格也已進入撤銷流程。

龔明鑫今日出席「第34屆台灣精品獎頒獎典禮」，受訪時被問及羅唯仁涉洩密案，他表示本案涉及2層面，涉嫌《國安法》部分已由高檢署啟動調查，經濟部將配合；至於羅唯仁可能帶走的資料內容，則需由台積電說明。

廣告 廣告

龔明鑫指出，台積電提告羅唯仁部分，若需要政府協助，將給予協助並支持。此外，羅唯仁今年9月才獲頒工研院院士資格，龔也證實，經濟部已與工研院啟動撤銷相關研議流程。





更多《鏡新聞》報導

以為是女星！林亮君挺日本水產爆紅 日網狂喊：太可愛了

才上節目打賭不選！王世堅民調奪冠：我最推薦鄭麗君

蕭旭岑提「一國兩區」 國台辦重申九二共識：台獨為最大威脅