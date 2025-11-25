台積電告羅唯仁 經濟部急發聲：正在確認是否觸及國安紅線國家核心技術

經濟部全程緊盯羅唯仁案進展，國安風險一絲一毫都不敢放過。圖／陳宏銘攝

台積電告前資深副總羅唯仁，案情已送交智慧財產及商業法院，並同步進入檢調調查程序。經濟部表態尊重台積電維護權益的行動，後續是否涉及營業秘密或國安法，將成各界關注焦點。

台積電今（25）日正式對前資深副總羅唯仁提出訴訟，此案件已送交智慧財產及商業法院。台積電表示，此次是依據雙方的聘僱契約、羅唯仁任內所簽署的競業禁止同意書，以及《營業秘密法》等相關規範而啟動的法律程序。

經濟部對此表示，尊重台積電保障自身權益所提出的法律行動，經濟部也會密切掌握對產業的影響。檢調也已經針對此案啟動調查，經濟部會配合檢調，確認是否該案有侵害國家核心關鍵技術、是否涉及侵害國安法。

另外，工研院目前沒有針對羅唯仁院士有撤回的機制，經濟部已經請工研院進行研議，目前尚在討論中。

現在最新進度，高檢署智財分署已將此案列為「他字案」調查，重點釐清羅唯仁是否不當使用營業秘密，甚至是否牽涉國安法層級。後續進展仍需等待檢調單位進一步調查結果。



