台積電告羅唯仁》經濟部3點回應 爆工研院沒撤回羅唯仁院士機制

羅唯仁7月從台積電退休，帶槍投靠英特爾將接下執行副總裁一職，台積電多日不語，終於在今（25日）正式告羅，經濟部也發出聲明，請工研院研議是否撤銷其院士身分。

經濟部聲明共有136個字，大致分為3個重點。首先，經濟部強調，尊重台積電保障自身權益所提出的法律行動，經濟部也會密切掌握對產業的影響。

其次，檢調已針對此案啟動調查，經濟部會配合檢調，確認是否該案有侵害國家核心關鍵技術、是否涉及侵害國安法。

第三，經濟部指出，由於工研院目前沒有針對院士有撤回的機制，已請工研院進行研議，目前尚在討論中。

