台積電告羅唯仁》英特爾挺到底！陳立武酸台積電 羅唯仁新官扛重任

前台積電資深副總羅唯仁帶槍投靠，即將走馬上任英特爾執行副總裁，遭台積電提出法律訴訟，不過英特爾（Intel）態度強硬，不僅公開駁斥一切指控，英特爾執行長陳立武更發內部信，展現堅定支持羅唯仁。

陳立武：羅唯仁無不當行為

陳立武27日發給員工的內部信指出，英特爾聘用羅唯仁的行為符合道德規範，「根據我們目前掌握的所有資訊，我們認為涉及羅唯仁的指控毫無根據，羅唯仁將繼續獲得英特爾全力支持。」

這是繼20日陳立武出席美國半導體產業協會（SIA）頒獎後，再次駁斥有關羅唯仁相關爭議。當時，他曾針對此事重申，英特爾一向很尊重其他企業的智慧財產權。

英特爾發言人也說，從目前掌握的所有資訊來看，沒有理由相信傳聞指控與羅唯仁有關，再次重申英特爾秉持嚴格的管理措施與政策，嚴禁使用或移轉任何第三方的機密資訊或智慧財產權。

羅唯仁將重振英特爾工程文化

英特爾在聲明中強調，羅唯仁過去就是英特爾員工，這次聘用羅將為製造部門及其封裝業務效力。此外，羅唯仁再次回鍋，這回被交付重任，助陳立武推動英特爾轉型，「重振英特爾的工程文化。」

面對羅唯仁引爆的台積電機密外洩疑慮，陳立武在內部信提及，在英特爾任職可自由工作、應用自身技能，而人才流動是產業創新的基石，「企業之間的人才流動是產業運作的正常現象。」英特爾發言人說。