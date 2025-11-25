台積電告羅唯仁》陸行之轟「大叛徒」 預測羅唯仁最慘下場

台積電前資深副總經理羅唯仁跳槽英特爾並接下執行副總裁一職，台積電25日不忍了，直奔智慧財產及商業法院告羅唯仁，最懂半導體的分析師陸行之在臉書直呼：「我覺得羅先生會被切割而無法就職。」

陸行之關注半導體產業長達30年，堪稱是國內最懂半導體界的前外資分析師，不僅高度關注羅唯仁帶槍投靠英特爾一事，更提醒國人留意：台積電提告羅唯仁，「真的要爭取股東權益，還是裝裝樣子。」

「目前看起來證據一堆躲不掉。」對比前幾位台積電叛將，如梁孟松助三星研發14奈米、蔣尚義轉戰中芯、武漢弘芯，「梁、蔣離開時沒有複印好幾箱資料並帶走，羅唯仁現在變成偷機密資料的大叛徒。」陸行之說。

陸行之好奇，羅唯仁對台積電數10年的貢獻一夕歸零，「不知道英特爾會不會來個大切割？還是出錢出力幫羅先生打官司？英特爾執行長陳立武已誇口不會侵害台積電的智慧財產權，所以我覺得羅先生會被切割而無法就職，你們覺得呢？」

他分析，理論上羅唯仁就職前，應該會簽一份擔保合約，保證不會帶來前東家的智慧財產權，「如果用了，英特爾就沾腥了，到時候被告的就不是羅先生了？你們覺得神山告哪個比較香呢？是殺雞儆猴，還是直接就殺猴了。」

