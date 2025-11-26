台積電告老臣竊密 吳東亮：想洩密不容易

台積電對前資深副總羅唯仁提告。（圖／TVBS）

台積電前研發資深副總經理羅唯仁，今年7月退休後，隔幾個月就加入英特爾，遭台積電提告控訴竊密。外傳，羅唯仁擁有美國籍，法界人士分析，無論是雙重國籍或持有美國單一國籍，涉犯營業秘密法屬於境內犯罪，台灣仍可進行通緝或相關追訴，對於業界投下這顆震撼彈，工商協進會理事長吳東亮說，台積電有辦法應對，並認為想洩密不是那麼容易。

羅唯仁退休後加入競爭對手英特爾，被台積電提告控訴涉嫌竊密。根據台積電聲明，羅唯仁去年3月調職後，職責上無需監督管理研發部門，卻還是要求研發部開會並提供正在研發中及未來規劃的先進製程技術資料。在今年7月離職面談時，台積電有提醒競業義務，當時羅唯仁表示離職後會去學術機構，並沒有告知是去英特爾。

工商協進會理事長吳東亮認為，如果真的有洩密當然要很小心，不過他了解台積電對這些機密管控有一套的規章制度，要把這東西洩密也不是這麼容易。

台積電是根據跟羅唯仁的聘僱合約書、承諾競業禁止同意書和營業秘密法向法院提起訴訟。營業秘密部分有刑責和民事責任，競業禁止則有民事責任。外傳羅唯仁擁有美國籍，目前人也在國外，對於未來訴訟是否有影響，非本案的律師黃柏榮表示，不論是雙重國籍或者持有美國單一國籍，因為涉犯營業秘密法的部分屬於境內犯罪，台灣部分是有管轄權的，因此都可以對他進行通緝或者相關追訴。

台積電日前才爆發3名內鬼工程師涉嫌洩密奈米關鍵技術，8月被高檢署依違反國安法起訴。對於羅唯仁案件，高檢署將調查有無涉犯國安法情形。台積電提告老臣也在業界投下一顆震撼彈。

