台積電周四法說會 陸行之：單季現金股利有機會達7元以上

台積電周四將舉辦法說會，分析師看好現金股利達7元或以上。示意圖，李政龍攝



台積電將在周四（1/15）舉行法說會，由於外資對晶圓代工後市看好，紛紛調升評價，知名半導體分析師陸行之更表示，他認為台積電今年的資本支出高於《彭博》預測，達460至500億美元，今年上半年毛利率也可能比市場預期的59％更高，因此今年單季現金股利可望達到7元或以上。

陸行之今天（1/12）在臉書分析，他預期台積電2026年資本支出比彭博社分析師預估的454億美元有上修空間，但比樂觀預期的530至550億美元低，達460至500億美元，但 Capital density 沒有什麼惡化，因彭博社1Q26及2026全年營收預期已高，他認為短期調升空間不大。

廣告 廣告

陸行之提到，因為2nm營收及折舊還沒大量認列及先進製程漲價，2026上半年毛利率可能比市場預期的59％至59.5％高。再加上台積電在手現金累積每股超過100元台幣，以及獲利增長和資本開支沒有大爆發，他認為季度現金股利在今年下半年有機會加到7元或以上。

陸行之認為，根據全球數據中心半導體報告，今年仍有57％的年增，這應該是台積電今年營收仍有25％至30％年增的主要驅動力。

更多太報報導

便宜的正2要來了！ ETF股王00631L分割快去投票

台塑集團年終獎金出爐 連三年維持「保底」3個月本薪

劇烈晃動！阿諾在中國被偷拍影片瘋傳 認了隆乳：挺起來更有底氣