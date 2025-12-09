台積電員工抽中教召嗨喊「喜獲公假」網笑翻：比上班輕鬆

一名台積電員工發現明年需參加教召後，興奮PO文喊「喜獲公假」，讓網友全都笑翻。（示意圖／張鎧乙攝）

115年度教召查詢系統12月開放，不少人馬上查詢明年是否需要參加，一名自稱是台積電員工的網友，查詢後發現明年被抽到教召，讓他嗨喊「喜獲公假15天」，網友見狀全都笑翻，說只有上班更累的台積電員工，被抽到教召會感到興奮。

一名在台積電上班的網友，昨（8）日在Threads表示，115年度教召開放查詢後，他因為好奇也去查了一下，結果發現明年8月1至14日要參加教召，動員部隊為「陸軍砲兵訓練指揮部後備砲兵群八吋砲第一營」，讓他嗨喊喜獲公假15天，但也擔憂說「是不是會人資擋下來QQ」。

文章上線後吸引50萬名網友點閱、討論，不少人笑說「只有台積電的人會覺得被教召很棒」、「教召比上班輕鬆，難怪嗨成這樣，笑死」、「大概只有科技業的會滿意」、「別太興奮，這時間搞不好是漢光欸」、「一定要去，我只能說這14天是我在職時最棒的假期」、「之前學長教召回來整個人神清氣爽，說很久沒有這麼健康的生活了，哈」。

也有人討論「人資怎麼擋，教召最大吧」、「好像有聽說台積電員工可以免教召不是嗎」、「今年教召同批次有遇到台積電員工，聽說是再擋的話，政府要取消研發替代役的名額，所以現在都不擋了」、「就說是報名系統，絕對不要不信」、「名單出來應該就是確認了，人資要擋好像要提前去辦」。

