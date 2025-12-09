台積電員工教召14天「喜獲公假」！怕被HR擋掉 國防部答案曝光

生活中心／朱祖儀報導

教召查詢系統已開放。（示意圖／資料照）

國軍系統已開放網路查詢明年是否列入召訓名單，不少網友開玩笑稱，教召查詢系統其實是「報名系統」，只要查詢一定會中。近來一名台積電員工好奇去查，沒想到真的中獎，笑喊「喜獲公假！」但不知道人資會不會擋掉。文章掀起眾人討論，國防部先前也給出答案。

一名台積電員工在Threads發文表示，最近教召查詢系統開放，他抱持著好奇心去查，沒想到真的中了，明年8月1日至8月14日需要前往教召，開玩笑表示「喜獲公假」，但也好奇屆時是不是會被公司人資擋下來？

廣告 廣告

網友紛紛笑喊，「在台積電也是跟當兵一樣， 去教召搞不好比較輕鬆」、「我看你是不懂喔，那14天是我當年最快樂的14天」、「上次去有遇到台積電的學長，他說去教召比較爽，笑死」、「之前學長教召回來，整個人神清氣爽，容光煥發，他說好久沒有過那麼健康的生活了」、「去教召說不定還比較爽。」

也有人討論稱，「台積電不是聽說條件符合會免教召嗎？」、「台積電屬『國防工業』機構，有機會免召」、「台積電不是吃素的，過幾天再查就沒了」、「我就沒看過台積電要教召的」、「相信護國神山不是叫假的，一定能擋下來。」

網友稱台積電可以擋掉教召。（示意圖／資料照）

針對台積電員工是否不需要教召，先前國防部也給出答案，國防部全動署動員管理處長俞文鎮解釋稱，由於台積電是國防部所核定的「國防工業」機構，根據兵役法第41條確實可以緩召，不過必須是已經完成兵役，且具有後備軍人的身份，在公司必須待滿一年以上，並由公司提出申請才可以緩召。

更多三立新聞網報導

2所國立大學將合併！時程曝光「最快2028年完成」 教育部回應了

「1違規」初犯被罰6000元！她委屈到手抖 全場轟：這樣才會痛

不是薪水變少！週休三日若過關 上班族嘆「1狀況」恐更慘

不是高麗菜、水蓮！「1神菜」煮火鍋必吃 醫曝：多吃防肺癌

