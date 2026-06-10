台積電單月營收再創新高4169億 台達電營收年增率超過43％、鴻海超過39％

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台積電2026年5月合併營收約為新台幣4,169.75億，較去年同期增加了30.1％，再創歷史新高。（圖片來源／ 台積電提供）

台積電10日公佈2026年5月營收報告。2026年5月合併營收約為新台幣4,169.75億，較上月增加了1.5％，較去年同期增加了30.1％。累計2026前5個月營收約為新台幣1兆9,618億400萬元，較去年同期增加了30.0％。

台積電單月營收再創歷史新高

台股前5大權值股台積電、台達電、鴻海、聯發科、日月光5月營收各報佳績，台達電5月營收589億元，為歷史次高單月營收，較去年同期成長43.65％，在5大權值股中年增率排第一。 前5個月累計營收2770億元，創下歷年前5個月新高，而且2025年全年營收5549億，台達電僅5個月已到2770億，已達2025年全年營收的一半。

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鴻海5月營收8594億元，雖然沒有創歷史新高，但也排第三高，僅低於去年10月和12月的單月營收數字，且較去年5月大增39.57％。累計前5個月營收已經3.82兆元，較去年同期成長31.8％。

日月光和台光電都大幅成長

聯發科上半年股價大漲，其5月單月營收474.3億元，較去年5月451.8億元成長4.99％，並沒有超越2022年5月創下的520億同期新高。今年前5個月累計營收2433.21億元，較2025年前5個月累計2472.47略為衰退1.59％。

今年晶片出口大幅成長，封裝測試需求也大幅增加，日月光5月份營收630億元，為該公司史上第5高月營收，較去年同期成長28.57％，前5個月營收2989億元，年增率19.9％，去年前5個月的營收年增率是10％。

還有雖然不是權值股前10大，但ETF很愛買的台光電5月單月營收156.2億元，再創歷史新高，同時也較去年同期72.8億元大幅成長114.63％，累計前5個月營收來到626億元，較2025年同期的361.5億大幅成長73.18％。

(原始連結)





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