台積電單週下跌50元 股東逾187萬人創近8個月高

（中央社記者張建中新竹20日電）台積電在外資賣多買少下，本週股價自1480元滑落至1430元，下跌50元。除本土法人投信和自營商同步買超，投資人也搶進，台積電股東總人數突破187萬人，創近8個月來新高。

隨著美股走弱，台股本週下跌超過500點，據證交所統計，上市公司總市值滑落至新台幣90.23兆元，單週縮水1.59兆元。

台股市值最大的台積電在外資賣多買少下，股價滑落至1430元，跌破5日、月線及季線關卡，單週下跌50元，市值縮水1.29兆元，滑落至37.08兆元。

本土法人投信與自營商單週共計買超台積電1.32萬張，投資人也搶進台積電。據台灣集保結算所統計，台積電12月19日股東總人數增至187萬67人，為今年5月來新高水準。

其中，持股不到1張的零股股東人數單週增加2萬5217人，至140萬3697人；持股1至5張的股東人數增加5839人，至37萬6597人；持股超過1000張的股東人數增加12人，至1541人。

隨著人工智慧（AI）推論詞元（token）成長，半導體3奈米先進製程和CoWoS先進封裝需求高度增長，市場看好，台積電積極擴產因應市場強勁需求，營運應可受惠成長。（編輯：翟思嘉）1141220