台積電嘉科廠區工安意外1人不治 嘉檢起訴承包商

（中央社記者黃國芳嘉義市16日電）台積電嘉科先進封裝七廠新建工程5月間發生工人遭變壓器重擊不治，嘉檢偵結，因未採取讓變壓器保持穩固狀態必要措施，起訴羅姓承包商，操作堆高機等3人緩起訴處分。

據嘉義地檢署起訴書，台積電嘉科先進封裝七廠新建工程於今年5月26日上午，工人自1樓吊掛變壓器放置在4樓吊料平台後，工人楊姓男子先將變壓器與移動式起重機吊具脫鉤，並站立在變壓器側邊。

後續由林姓工人操作堆高機、孫姓工人指揮及引導堆高機行進路線，在準備將變壓器移至CUP棟室內定位時，未採取讓變壓器保持穩固狀態必要措施，且未妥善規劃路線，因運輸路線的吊料平台地面與室內地面有高低落差，導致變壓器重心偏向左側而倒塌，並壓擊站側邊的楊男，緊急送醫急救仍不治。

嘉檢表示，工程的羅姓承包商，且為營業及工作場所負責人，雖坦承僱用楊男，惟否認有任何責任，辯稱「已盡所有注意義務」等語。

嘉檢說，據勞動部職業安全衛生署重大職業災害檢查報告書，承包商對防止有墜落、物體飛落或崩塌等之虞作業場所引起的危害，應有符合規定必要安全衛生設備及措施，且應採取必要的預防設備或措施。

嘉檢偵結，認為羅姓承包商未注意必要的預防設備或措施，依違反職業安全衛生法起訴；審酌承包商與楊男家屬達成和解，且已給付賠償，建請量處適當刑期。

另外，操作堆高機林姓工人、現場指揮孫姓工人，以及僱用2人的陳姓業者涉嫌違反職安法、過失致死罪嫌，考量3人坦承犯行，態度良好，且與楊男家屬達成和解，均以緩起訴處分為適當，期間為1年，陳姓業者須向公庫支付新台幣2萬元，2名工人則須參加法治教育宣導6小時。（編輯：謝雅竹）1141216