台積電嘉科廠區死亡工安事故 承包商遭嘉檢起訴

台積電嘉科廠區死亡工安事故，承包商被嘉義地檢署提起公訴。(資料照，記者蔡宗勳攝)

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕台積電位於嘉義科學園區的先進封裝廠新建工程工安事件連連，其中5月間有位工人遭變壓器壓住頭部及胸口，傷重不治，嘉義地檢署偵結，羅姓承包商因未採取讓變壓器保持穩固狀態必要措施遭到起訴，負責操作堆高機的2名工人與分包商則被處以緩起訴處分。

嘉義地檢署起訴書表示，台積電嘉科先進封裝7廠新建工程，今年5月26日上午自1樓吊掛變壓器放置在4樓吊料平台後，工人楊姓男子先將變壓器與移動式起重機吊具脫鉤，並站立在變壓器側邊，接著由林姓工人操作堆高機、孫姓工人指揮及引導堆高機行進路線，在準備將變壓器移至CUP棟室內定位時，未採取讓變壓器保持穩固狀態必要措施，且未妥善規劃路線，因運輸路線的吊料平台地面與室內地面有高低落差，導致變壓器重心偏向左側而倒塌，並壓擊站在側邊的楊男，楊男經緊急送醫仍告不治。

羅姓承包商否認有任何責任，辯稱「已盡所有注意義務」等語。

嘉檢指出，據勞動部職業安全衛生署重大職業災害檢查報告書，承包商對防止有墜落、物體飛落或崩塌等之虞作業場所引起的危害，應有符合規定必要安全衛生設備及措施，且應採取必要的預防設備或措施。認羅姓承包商未注意必要的預防設備或措施，依違反職業安全衛生法起訴；審酌已與楊男家屬達成和解，且已給付賠償，建請量處適當刑期。

事件中操作堆高機林姓工人、現場指揮孫姓工人，以及僱用2人的陳姓業者涉違反職安法、過失致死罪嫌，考量3人坦承犯行，態度良好，且與楊男家屬達成和解，均以緩起訴處分為適當，期間1年。

