台積電嘉義先進封裝廠首度亮相！公司強調在台投資規模持續擴大

台積電嘉義先進封裝廠（AP7）興建工程。（台積電提供）

台積電嘉義先進封裝廠來了！經歷建廠過程中8件工安事件，多次暫時停工受檢，也曾因豪雨造成工地淹水，不過台積電資深副總暨副共同營運長侯永清今表示，第一期廠房已於2025年12月開始進機，第二期廠房亦依計劃建置中，建廠進展順利，同時強調會持續加大在台投資。

近期台美關稅談判拍板，台灣企業將投入2500億美元赴美投資，外界對此評價兩極，部分人士認為將造成產業外移，質疑是殺「積」取卵，不過台積電今日強調，會持續深耕技術創新與擴大在台投資，並對外宣布嘉義先進封裝七廠的進度，第一期廠房已於2025年12月開始進機，第二期廠房亦依計劃建置中。

廣告 廣告

台積電表示，全球AI浪潮推動半導體產業需求增長，台積公司提供領先業界的全方位3DFabricTM製造與服務，從設計服務、光罩製作、先進晶圓製造、整合型測試服務、晶圓級三維矽堆疊與先進封裝製造，為客戶產品釋放創新以取得市場先機。台積公司在台灣持續研發先進邏輯製程、先進封裝技術，並建置產能。嘉義先進封裝七廠為台積公司繼桃園、新竹、苗栗、台中，台南與高雄廠區，首次落腳嘉義的據點，是台積公司在台灣持續投資先進封裝產能的關鍵一環，並可望成為公司最大的先進封裝廠區。其第一期廠房已於2025年12月開始進機，第二期廠房亦依計劃建置中，建廠進展順利。

台積公司作為全球半導體產業的領導者，不僅持續深耕技術創新與擴大在台投資，更深知企業發展與社會責任密不可分。台積公司於2025年11月正式發布《營建工地安全宣言》，再次強調「安全」為所有營建工程的第一要務，將致力建立最高標準的營造與監造分立機制，同時延攬國際第三方專家團隊駐場檢視，由安全意識、行為與環境三大面向優化安全機制。台積公司借鑒國際先進經驗，透過系統性的變革與持續投入，與供應商攜手精進安全管理原則，旨在為所有在台積公司工區工作的夥伴們，打造一個更安全、更完善的工作環境，並驅動台灣營建安全標準化的施工守則、支持產業安全文化再扎根。

近年來，台積公司在台灣的投資規模持續擴大，嘉義先進封裝廠是繼桃園、新竹、苗栗、台中，台南與高雄廠區之後，台積公司首次落腳嘉義的據點。強勁的擴產，帶來了營建工區工作需求的顯著增長。隨著台積公司持續投資台灣並擴大產能的腳步，「安全」是所有營建工程的第一要務。台積公司身為業主責無旁貸，對於不安全的工作環境零容忍、絕不妥協。

因此，台積公司主動承擔、要求廠商並付諸行動以確保工區安全，將提升安全環境、教育安全意識、確保安全行為，列為營建安全管理變革的三大核心目標。援引公司近年全球建廠的最佳實務經驗(Best Known Method， BKM)、導入國際第三方專家團隊協助，希望帶來安全文化思維的轉變，從組織架構到日常作業流程，全面精進台積公司工區的安全管理水準。

為構築更安全的施工環境，台積公司攜手聘請國際第三方專家團隊，自多個維度進行全面改革，包括人車分道動線規劃與物料暫存區，引進安全設施及創新工法(如圓盤式系統施工架、爬升式無鷹架施工平台)，擴大採用更多安全設施與安全輔助裝置，包括首創堆高機安全警示系統等，大幅降低潛在風險。

同時，台積公司強化工區的緊急救護能力，如24小時駐廠救護車及具備證照之緊急救護技術員(EMT)駐點，並執行每日二次的工區巡檢，以確保緊急救護技術員熟悉不斷變動中的工區環境，以確保出動救援時可迅速提供傷者所需醫護資源。此外，台積公司亦於工區廣設自動體外心臟電擊去顫器(AED)、體外自動心肺復甦機，並開設急救訓練課程。



回到原文

更多鏡報報導

台積電先進封裝爆滿 日月光、京元電子跟著外溢沾光

CoWoS供不應求、全台大擴廠！一文看懂台積電先進封裝佈局

魏哲家曝先進封裝營收逼近10% CoWoS產能還是很「緊張」

為了3600元！嫩嬰「淋雨拍戲」哭到失聲 女星曝短劇黑幕：總折磨女人小孩