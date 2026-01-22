台積電嘉義封測廠首曝光 有望成最大先進封測廠區
AI投資浪潮下，外界關注是否開始有「走向泡沫化」的疑慮，輝達執行長黃仁勳出席世界經濟論壇，正面駁斥泡沫化的說法。
輝達執行長黃仁勳說：「這是人類歷史上規模最大的基礎設施建設項目，它將創造大量就業機會，這些工作都將在美國蓬勃發展。這一領域的就業情況相當發達，工資上漲了幾乎翻了一倍。」
台積電22日曝光嘉義先進封測廠，展示先進封測量能布局。因該廠區屬全新工地、挑戰更高，隨園區工地規模擴大與施工複雜度提升，導入了跨國建廠經驗與高科技工具輔助管理。
台積電表示，嘉義廠是在台灣持續投資先進封裝產能的關鍵一環，可望成為公司最大的先進封測廠區，第1期廠房已於去（2025）年12月開始進機，第2期廠房依計劃建置中。
專家分析，在人工晶片技術越來越複雜的趨勢下，嘉義廠將扮演關鍵角色。
雲報政經產業研究院副社長柴煥欣認為，「嘉義廠的話，整個腹地非常的龐大，它未來可以再多建6座新的後端的封裝廠。次世代的技術研發跟導入及量產，實際上也會在嘉義廠這邊進行。」
台積電1月15日召開法說會時強調，因產能緊縮，會同步加大台灣與美國廠的投資。以在台布局為例，竹科與高雄廠擔綱最先進2奈米製程，而由北到南也都有先進封測廠的布局。
專家認為，台積電正展現全球布局「以台灣為核心」的決心，而海外廠能分散地緣政治風險。
台經院產經資料庫總監劉佩真指出，「不可否認，隨著台積電在美國廠的加大布局，以及在供應鏈也隨之將會到北美來進行相關的設廠，後續對於在本土中長期的一個半導體業，乃至於國內經濟所產生的一個負面效應，它的後座力道還是要特別留意。」
受惠AI題材，台股22日盤中一度來到3萬1890點，創歷史新高，台積電股價收盤也上漲1.15%。專家認為，台積電在台正式進入2奈米製程爬坡期，與全球布局成為網狀的協作生態體系，後續也要觀察海外與本地的產能消長。
