台積電嘉義封裝廠明年量產 20％以上職缺留給嘉義人

台積電興建嘉義封裝廠進度因丹娜絲風災協助搶修受創學校，而受影響，台積電副總經理何軍28日拜會嘉義縣政府，縣長翁章梁頒發感謝狀致謝協助全縣11所學校的復建工程，翁章梁提到台積電預計明年量產，招工有20％以上是嘉義人。

翁章梁說，台積電嘉義2座封裝廠將招募共約1500名員工，預計明年開始量產，目前招工有20％以上是嘉義人，提供嘉義子弟回鄉就業的機會。

翁章梁表示，縣府已規畫在台積電周邊有百年防洪計畫，目前都在尋求中央支持，上次行政院長卓榮泰來嘉義時也有跟他爭取，中央與地方會合作推進。

台積電封裝廠工程進度如期進行，百年防洪計畫是必須做的，台積電廠區基地有拉高不會淹水，但周邊地勢低漥若淹水，還是無法進出，因此要同步提高周邊的防洪措施。

台積電慈善基金會表示，丹娜絲風災重創嘉義縣學校，缺工缺料，台積電調度協力廠商搶修布袋國中、東石國小等11所學校，1個月完成復建，讓學校能順利開學。

台積電提到，因協助搶修學校，封裝廠工區臨時辦公室興建進度受影響，改在「臨臨時辦公室」推展進度，此外，先前工安意外停工的工區也復工，目前建廠進度如期進行。

