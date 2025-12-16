台積電嘉義廠變壓器倒塌壓死工人 承包商遭起訴

今年5月台積電嘉義科學園區先進封裝廠，一名工人遭倒塌變壓器重擊慘死，檢方認為承包商未採取防護措施違反職安法起訴，另下游包商3人坦承犯行並和解獲緩起訴。

台積電嘉義科學園區封裝廠。 （圖／資料畫面）

檢方調查，發生意外事故的工程為台積電嘉義科學園區先進封裝七廠新建工程，由某工程公司承攬後，再轉包另一家起重工程公司，吊掛作業則再交由第3間起重工程公司負責。

案發時間為5月26日上午10時許，當時正在將壓樹脂型乾式變壓器從1樓吊掛至4樓平台後，脫鉤後由堆高機移入室內定位，但因未確保變壓器穩固及妥善規劃運送路線，平台高低差導致變壓器倒塌，楊姓工人不幸遭擊中，頭部與胸部受到重創搶救不治。

廣告 廣告

全案嘉義地檢近日偵結，下游包商公司負責人陳男與現場指揮工人孫男、堆高機工人林男因已賠償家屬達成和解，獲1年緩起訴處分，陳男須繳納公庫2萬元，2名工人須接受6小時法治教育。

檢方認為工地負責人羅姓承包商有管理疏失，應依法在工作區域提供必要防護措施，避免物體飛落及崩塌等相關危害，依違反職安法將他提起公訴。

延伸閱讀

台積電嘉義廠爆工安意外！ 工人遭掉落變電箱砸死

台積電加碼美國1千億美元建5廠 行政院：創造互惠共贏

炒房養套殺！是誰在搧風點火台積電設廠傳聞 專家：小心成為「最後的傻子」