台積電噴3％！ 台股大漲600點 「這檔記憶體」超兇又漲停





台股今（5）日早盤跳空上漲，來到29950點，上漲600點，漲幅逾2%，預估成交量5100億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到280.34點，漲2.31點，漲幅0.83%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1635元，上漲50元，漲幅2.83%，鴻海（2317）早盤來到235元，上漲3元，漲幅1.29%，聯發科（2454）早盤則來到1505元，上漲35元，漲幅2.38%。

記憶體全面噴發，華邦電來到94.9元，漲4元，漲幅4.4%，南亞科來到210.5元，漲3.5元，漲幅1.69%，力積電來到44.1元，漲2元，漲幅4.75%，旺宏則開盤即跳空鎖漲停，來到47.65元。

（封面圖／東森新聞）

