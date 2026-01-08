台積電回彈到1690元 友達成交爆量逾71萬張 高息債券ETF領衝
台股8日開盤下挫百餘點，目前來到30,445.50點，漲10.03點，漲幅達0.03%；台積電漲15元，來到1690元；本日至午盤累積成交量排行榜中，友達超過71萬張衝第一；「股價、成交量」雙增的則由旺宏奪冠，還有彩晶、可寧衛、南亞、華邦電、台玻、世界、南亞科等。
ETF族群則由00919群益台灣精選高息領先，目前股價來到22.97元，漲0.05元，漲幅達0.22%，成交量近8萬張。00937B群益ESG投等債20+ 的股價則是來到15.17元，漲0.10元，漲幅達0.66%，成交量超過6萬張。
還有0050元大台灣50的股價來到70.15元，漲0.30元，漲幅達0.43%，成交量超過5.5萬張。00687B國泰20年美債的股價則是來到28.47元，漲0.26元，漲幅達0.92%，成交量超過4萬張。
0052富邦科技的股價則是來到40.86元，漲0.09元，漲幅達0.22%，成交量超過3.5萬張；00679B元大美債20年的股價來到27.39元，漲0.24元，漲幅0.88%，成交量超過3萬張。
