台積電回至平盤價 台股翻紅漲逾百點

[NOWnews今日新聞] 美國對委內瑞拉採取行動後，雪佛龍、埃克森美孚、康菲公司等石油巨頭受資金追捧，金融類股同樣走高，美股四大指數週一全數走高，不過台北股市昨（5）日再創歷史新高，今（6）日逢高震盪，開盤下跌107.39點、來到29933.65點，失守30000點關卡，隨後在買盤挹注下，指數成功翻紅，盤中一度上漲逾100點。

美股四大指數週一全數走高，道瓊指數上漲594.79點或1.23%，收48977.18點，那斯達克指數上漲160.193點或0.69%，收23395.822點，標普500指數上漲43.58點或0.64%，收6902.05點，費半指數上漲78.982點或1.07%，收7446.454點。

台股ADR多數收高，台積電ADR上漲0.83%，日月光ADR上漲0.59%，聯電ADR下跌0.89%，中華電信ADR上漲0.69%。

台北股市今日開低走高，權王台積電也同步開低走高，今日以1645元開出，下跌25元，隨後逐步墊高，開盤不到一小時回至平盤價1670元，挑戰翻紅。

雖然權王熄火，但電子股卻表現強勁，資金持續聚焦在面板股，群創、友達位居早盤成交量一、三名，群創截至上午9點52分爆出超過70萬張成交量，站上20元關卡，並且逼近漲停板；友達則是先行攻上漲停價15.2元，成交量至30.6萬張；彩晶同樣攻上漲停價9.65元。

記憶體族群也持續走高，今日由旺宏領頭，早盤攻上漲停價52.4元，華邦電上漲逾4%，力積電上漲逾2%，南亞科逼近漲停板，上漲逾9%。

