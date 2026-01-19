台積電國際化下一站去哪 華爾街日報引述知情人士指這國正被評估

在台灣與川普政府達成新貿易協議後，台灣積體電路製造股份有限公司（台積電）加速推動在美國亞利桑那州興建更多晶片製造廠的計畫。這項協議將美國對台灣貨物的關稅降至15%，作為交換，台灣承諾超過2500億美元的美國支出，這一轉變顯示華盛頓利用貿易槓桿，將關鍵半導體產能移至美國本土，尤其在中國施壓與人工智慧熱潮加劇風險的背景下。



數十年來，台積電在先進晶片領域的領先地位一直是分析人士口中台灣「矽盾」的核心概念，這種觀點認為台灣在全球供應鏈中的重要性有助於威懾衝突，並強化美國在危機中提供支持的理由。如今，台積電正規劃將更多生產移出台灣，受客戶需求拉動以及地緣政治風險上升所驅使。

盧特尼克以直白的的地緣政治語言描述協議



根據《華爾街日報》引述知情人士的消息，台積電計畫投入數百億美元，在亞利桑那州興建數座全新晶圓廠，使當地總設施規模擴大至約12座。該公司於1月15日表示，今年資本支出預計高達560億美元。

根據路透社報導，這項更廣泛的貿易協議於美東時間1月15日公布，台灣承諾超過2500億美元的美國投資，以換取貨物關稅降至15%。協議還包括台灣提供2500億美元的信貸支持，用以推動額外的美國投資。

這項投資總額涵蓋台積電已承諾的1650億美元，用於興建6座邏輯晶片廠以及兩座先進封裝設施，預計在新框架下，該公司將宣布在亞利桑那州增設數座邏輯晶圓廠。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在美東時間1月15日接受CNBC訪問時，以直白的的地緣政治語言描述這項協議，他表示：「我們的總統是保護他們國家的關鍵人物，所以他們需要讓他滿意。」

台灣政府主張，海外投資並不意味著掏空島內產業基礎。

評估擴張至阿拉伯聯合大公國



台灣經濟部長龔明鑫表示，台灣晶片製造商需要「適度全球布局」，以因應「來自本地市場的訂單」，但台灣仍將維持晶片生產的核心地位。

根據《華爾街日報》引述知情人士說法，台積電也正在評估擴張至阿拉伯聯合大公國，這項計畫可能需獲得美國批准因為該國與中國關係密切。

台積電也在德國興建首座工廠，並於2024年在日本開設一座工廠。

部分分析人士指出，「矽盾」概念正在弱化。

喬治城大學安全與新興技術中心研究員山姆．布雷斯尼克（Sam Bresnick）表示：「矽盾概念正在多方面碎裂，人們必須以不同方式思考台積電的方程式。」



