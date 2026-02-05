台積電在熊本生產3奈米晶片！魏哲家：為日本AI產業奠定基礎

台積電證實將在日本熊本縣生產3奈米晶片，引發關注，台積電董事長魏哲家今拜會日本首相高市早苗時指出，3奈米技術是應用於AI與智慧型手機的最先進製程，將為日本AI產業「奠定重要基礎」。

魏哲家（左二）今拜會日本首相高市早苗（右二）。（圖／翻攝Ｘ）

《日本放送協會》（NHK）報導，魏哲家今上午前往日本首相官邸，與高市早苗舉行會談。會中他表示，台積電計畫在熊本縣導入3奈米製程，並強調其對日本產業與科技發展的戰略意義。

魏哲家指出，「3奈米技術是應用於AI與智慧型手機的最先進製程。我深信，這不僅能促進地方經濟成長，也將為日本AI產業奠定重要基礎。」對此，高市早苗表示，日本政府將以官民合作方式，積極推動國內的危機管理投資與成長型投資，並將AI與半導體定位為核心戰略產業。

廣告 廣告

高市表示，「高市內閣將促進官民攜手的危機管理投資與成長投資。AI與半導體是關鍵戰略領域，與台積電的合作正是最佳示範案例。」她並表態，政府將全力提供必要協助。

日本官房長官木原稔隨即透過社群X發布會談照片，他表示，3奈米晶片是全球最先進的半導體，將用於高市內閣視為政府戰略的AI機器人與自動駕駛領域，希望接下來透過更密切的討論，持續合作。

延伸閱讀

AMD怎麼了？雪崩暴跌17% 台股「武裝庫」也挫了

台股開盤重挫逾400點！記憶體股跳水 台積電低開1765元

魏哲家拜會日相高市早苗！將在熊本量產3奈米晶片