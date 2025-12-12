台積電在美投資增至2千億？ 美打造「矽統天下」

美國力拼要在人工智慧競賽中勝出，總統川普簽署行政命令確保AI在全國統一架構下運作。另外美國也發起一個「矽統天下」戰略倡議，確保從關鍵礦物到半導體製程到AI基礎設施，有一個安全繁榮的矽供應鏈，矽統天下峰會參與名單沒有台灣。但美國商務部長盧特尼克受訪表示，會讓台積電在美國投資超過2000億美元。

美國正積極爭取在人工智慧競賽中領先全球，總統川普已簽署行政命令確保AI在全國統一架構下運作。同時，美國發起「矽統天下」戰略倡議，目標是建立從關鍵礦物到半導體製程再到AI基礎設施的安全繁榮矽供應鏈。值得注意的是，雖然「矽統天下」峰會參與名單中未見台灣，但美國商務部長盧特尼克表示，預計台積電在美國的投資將超過2000億美元，創造約3萬個就業機會。

川普在簽署人工智慧相關行政命令時強調，此舉是為保護美國的AI創新，避免不同州的法律影響AI發展。他表示相信最終只有美國會從AI中受益，前提是美國能團結一致。川普提到美國在AI領域大幅領先中國，中國也明白這一點，如果美國不保持團結，將會是送給中國和其他國家的大禮。川普還提及他與中國國家主席習近平有良好關係，並曾就稀土問題和核武議題進行討論。

美國近期決定開放輝達H200晶片出口至中國，盧特尼克在接受CNBC專訪時透露，這項決定是川普與輝達執行長黃仁勳經過十多次會談後達成的協議。川普接受黃仁勳的建議，希望中國AI開發者最終能使用美國的AI技術堆疊。盧特尼克強調，H200在中國銷售25%的抽成只是附加條件。

關於晶片與科學法案的補助調整，盧特尼克提到入股英特爾的計畫，並指出台積電的投資額預計從650億美元增加至1650億美元，他認為最終會讓台積電在美國的投資超過2000億美元，這也是他們應該做的事情。美國發起的「矽統天下」戰略倡議旨在確保AI供應鏈秩序，但峰會參與名單中並未包含台灣。儘管如此，美國對台積電在美投資的期望仍然十分明確，顯示出美國在半導體產業戰略中對台灣的重視程度。

