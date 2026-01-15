台積電在美投資擴大 鳳凰城市長：已通過晶圓、封裝廠土地劃設

美國鳳凰城市長蓋蕾歌(Kate Gallego)訪問台灣，行程滿檔的她除了晉見賴清德總統、參加城市少棒交流賽，也與台灣新創產業簽訂合作備忘錄。關於台積電是否會繼續在美擴大投資，蓋蕾歌今天(15日)在央廣接受訪問時表示，台積電上週在鳳凰城購買新土地，這使台積電在亞利桑那州投資翻倍；她大讚這是非常大的成長，「令人振奮」。

在台美關稅談判結果即將出爐的時刻，包括紐約時報等外媒報導，美國對台灣關稅將降至15%，台積電則承諾會在美國亞利桑那州再蓋5座晶圓廠。

對此，正在台灣訪問的亞利桑那州鳳凰城市長蓋蕾歌15日在央廣接受媒體專訪時指出，鳳凰城去年12月已經額外劃設新的土地，以確保有足夠空間興建更多的晶圓設施，鳳凰城也開始迎接更多半導體封裝廠與研發設施。蓋蕾歌表示，台積電亞利桑那廠在與台灣合作下，已經成功量產晶片，她對台積電擴張投資感到振奮。

蓋蕾歌接受央廣訪問時也表示，台積電亞利桑那廠讓鳳凰城成為美國先進製造的首都，台積電上週已在鳳凰城購買900英畝(約364公頃)的土地，這也使台積電在亞利桑那州的投資幾乎翻倍。蓋蕾歌表示，這是非常大的成長，令人振奮。她說：『(英文原音)我們很感謝台積電，因為他們，鳳凰城生產美國最先進的晶片，我們在全球僅次於台灣。(記者：亞利桑那還會興建其它台積電的廠房嗎？)是的，鳳凰城市議會已經通過土地分區規劃，用於額外興建晶圓製造與封裝設施，很大的成長，令人振奮。』

蓋蕾歌表示，關於台積電是否要再新蓋晶圓廠，最近媒體有許多報導，她很高興市議會通過決議，歡迎台積電到鳳凰城設立更多設施，鳳凰城事先展開縝密規劃，確保土地等資源足夠。(編輯：陳士廉)