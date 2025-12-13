台積電在美投資金額「再加碼」？美商務部長放話：將超過2000億美元

台美關稅談判仍未有明確進展，半導體關稅也尚未落實，台積電在美投資規模備受關注。美國商務部長盧特尼克指出，他預期在川普政府時期，台積電在美國的設廠投資將突破2000億美元（約新台幣6.2兆元），並帶來約3萬個就業機會。

美國前總統拜登在2022年頒布《晶片法》，多家晶片公司承諾在美國投資約4000億美元建廠，包括英特爾和台積電在內的公司皆可獲得數十億美元的補助，川普則曾揚言課徵半導體關稅，以促使晶片製造回流美國。

廣告 廣告

盧特尼克日前接受美國財經媒體《CNBC》專訪，被問到《晶片法》祭出獎勵一事時批判，拜登政府提供台積電約60億美元補助，結果台積電在美國蓋了價值600億美元的廠房「那不對」，後來台積電投資提高到1600億美元。

盧特尼克還說，「我認為，我們會讓他們在美國設廠投資超過2000億美元，創造3萬個工作機會，這才是我們應該做的事。」

根據《中央社》報導，台積電為全球最大晶圓代工廠，繼原本規劃在美國亞利桑那州興建3座晶圓廠後，3月初宣布將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3兆2915億元），用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及1間研發中心。這使得台積電在美國總投資金額達到1650億美元。如今盧特尼克拋出2000億美元的說法，勢將引起關注。

對於此事，台積電回應，不予評論、以公告為主。​



更多風傳媒報導

