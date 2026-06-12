台積電在美挨告侵權！龔明鑫首度鬆口爆內幕：已與高層聯絡

財經中心／李宜樺報導

經濟部長龔明鑫受訪針對台積電在美國遭控侵權首度說明，強調同仁與台積電聯絡溝通完以後，對台灣晶片與企業遵守專利一事更有信心。（圖／三立財經台）

經濟部長今（12）日召開經濟及產業發展諮詢會115年第1次大會，部長龔明鑫受訪針對台積電在美國遭控侵權，以及森崴下市引發的台電二期工廠爭議，首度公開做出最新回應。面對外在訴訟風暴與國內綠能工程收尾僵局，龔明鑫親自上火線說明經濟部掌握進度，這也是首場諮詢會後最具決定性的政策動向。

台積電在美挨告！龔明鑫溝通後更有信心

針對台積電在美國被控侵權一事，經濟部究竟採取何種因應措施？經濟部長龔明鑫首度鬆口坦言，經濟部同仁已經跟台積電取得聯絡並進行溝通。雖然台積電對外的官方說法是「在訴訟當中不便對個案發言」，但龔明鑫強調，昨天原本就對台灣的晶片企業遵守專利這件事情非常有信心，在雙方溝通完以後，他更有信心地表示，政府絕對對台灣企業的專利合規度保持高度肯定。

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台電二期完工90%！龔明鑫爆不難蓋內幕

另外，針對森崴下市後的後續發展，因森崴董事長先前曾提及富威與台電二期工廠的合約問題，並期望能夠和解約，改由台電出面處理風機廠商的安裝與運維工作。對此，龔明鑫回應，這部分台電公司目前還在跟廠商討論當中，但他特別點出關鍵內幕，強調不管是採取任何方案，台電二期最後還是一定會蓋起來。龔明鑫透露，因為該工程已經有90%都已經完成，剩下這10%主要是日本工期沒做好，只是把它放上去就可以開始運作了，所以困難度應該是沒有那麼難，目前政府就是尊重台電公司與對方的質量處理。

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