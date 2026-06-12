台積電在美捲專利侵權訴訟 法院估本月作出初步裁定

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台積電在美國捲入專利訴訟，面對記者提問，台積電董事長魏哲家僅微笑、低調不回應。如今台積電遭兩家美國專利公司指控，台積電以最先進製程生產的晶片侵犯其持有的專利，更涉及AI加速器晶片關鍵技術，案件正在ITC審理中。

知識力科技執行長曲建仲分析，「這一類的專利公司就是利用這樣的方法，去收購大量的專利，那接下來當然就是要尋找目標，也就是它認為誰有可能會侵犯到這些專利，那這次的事件看起來就是它把台積電當成目標。」

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專家分析，這是專利公司的商業手法，會先從業界買下多項專利後，再和多間相關公司交涉，形同索要保護費。不過隨著裁決進入關鍵階段，案件也受美國政界關注，多名共和黨議員則致函ITC，要求執行美國專利權，不要因台積電關鍵地位而有特殊待遇。

目前全案行政法法官預計6月作出初步裁定，委員會可望在10月作出最終決定，但若認定侵權成立，最嚴重可發布排除令，禁止相關晶片進口美國。

經濟部智慧財產局長廖承威回應，「專利蟑螂本身自己沒有製造，基本上都是單純要錢。我覺得它們（台積電）功力是很強，因為它們懂技術，又有檢索（專利無效）的技能。所以觀察過過往台積電在打這個專利訴訟的時候，我們是有信心。」

經濟部智慧財產局直指，就是遇到商業上的專利蟑螂，也點出，除了花錢買下專利外，通常業界會提出專利無效舉發應對，只要有方法找出在專利申請前更早發行，或使用技術的案例證據，即可免除爭議。

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