台積電填息穩盤！資金接力賽 法人點名買進一次看

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股市資料照。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 台股今（11）日在權值股表現與題材輪動交錯下維持高檔震盪格局，其中最受市場關注的焦點，莫過於台積電現金股利除息表現。開盤一度因除息影響短暫陷入貼息窘境，股價回落至2240元附近，不過隨後買盤迅速回流，盤中回升至2260元，不僅成功完成填息，也再度強化市場對AI需求與先進製程基本面的信心。

在權值股穩盤之際，台股大盤接近1點又反彈至43139點，站上43000點。聯電受惠成熟製程稼動率回升與ASP調漲預期，聯發科則在ASIC與2nm新世代產品布局下維持中長期成長動能；同時貿聯-KY透過併購強化資料中心互聯布局，也讓市場對AI供應鏈延伸想像持續升溫。

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以下是國泰證期今天(11日)早盤後，解析市場關注個股新動向：

台積電(2330)

台積電5月營收4,169.75億元，月增1.5%、年增30.1%，創單月新高，惟受新台幣升值影響，2Q26達成率略低於預期。AI需求能見度高，N3、N2與CoWoS產能持續吃緊，台灣、美國、日本先進製程布局同步推進。N3毛利率2H26可望持平甚至優於公司整體，維持買進評等。

聯電(2303)

聯電2Q26受惠MCU、LCD控制器、PMIC與通訊需求回升，稼動率上修至85%，營收估680.98億元、季增11.6%，EPS1.10元。3Q26成熟製程ASP估調漲5%，加上新加坡F12i第三期貢獻，稼動率上修至89%，毛利率估35.5%。2026/2027年EPS上修至5.07元/7.59元，維持買進評等。

聯發科(2454)

聯發科5月營收474.34億元，月增1.49%、年增4.99%，2Q26營收達成率略低於預期，主因智慧手機成本上升壓抑需求。下半年手機業務可望改善，首款2nm旗艦SoC預計3Q26底上市。ASIC仍為主要成長動能，2027年營收估年增61%、EPS達135.4元，維持買進評等。

中租-KY(5871)

中租5月稅後純益19.1億元，年增21%、月增11%，EPS0.73元，低於預期；前5月EPS4.91元。東協營收成長抵銷台灣與中國下滑，但資產品質仍為主要壓力，1Q26底延滯率達4.5%。預期今年仍受呆帳費用拖累，FY26 EPS估11元，維持中立評等。

貿聯-KY(3665)

貿聯董事會通過以8.5億美元收購Interplex Datacom，預計2H26完成交割。Interplex Datacom主要提供資料中心客製化互聯與高精密機械產品，2025年營收近4億美元，併購效益估2027年顯現。收購後貿聯產品線將由線材延伸至高附加價值機構件與整體解決方案，維持買進評等。

Oracle(ORCL US)

Oracle FY4Q26營收192億美元，年增21%，Non-GAAP EPS2.11美元，優於預期；cloud infrastructure營收年增93%。RPO達6,380億美元，年增363%，AI infrastructure合約顯著提升未來營收能見度。FY2027資本支出估約700億美元，雖短期壓抑毛利率，仍有利中長期成長。

聯亞(3081)

市場傳出CPO量產時程可能延後，但研究部認為不改雲端AI光通訊長期需求，短中期LPO與NPO比重可望提升。聯亞2Q26受惠美系CSP矽光需求強勁，CW Laser供給仍吃緊，營收估10.85億元、季增19.9%，EPS4.26元。營運可望創近十年新高，維持買進評等。

2H26伺服器產業展望

研究部預期今、明年AI機櫃出貨分別達7~7.5萬櫃、9~10萬櫃，年增逾180%、40%。3Q26起Rubin小量貢獻，年底LPX、Vera CPU機櫃挹注，ODM營收有望逐季創高。一般伺服器受Agentic AI推升CPU需求，出貨估成長35~40%，看好技嘉、華碩、緯創、嘉澤與緯穎。

特化產業

JSR擴大在台布局，與台灣應用材料成立先進平坦製程解決方案聯合研究中心。CMP在先進製程重要性提升，2H26晶背供電A16問世後，A16 CMP市場規模估較N2成長15~20%。隨台積電擴廠與供應鏈在地化，海外材料商將加速在台設立研發或產能，並尋求與台廠合作機會。

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