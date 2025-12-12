台積電填息虎頭蛇尾成警訊？台股力守兩萬八大關 台積電開高站上1480元

台股今日早盤上漲約200點。

前一個交易日聯準會如預期降息1碼，台股早盤直接開高，台積電秒填息甚至衝上1515元，不過後續買盤無力，終場收1470元，也讓加權指數下跌近400點。今日台積電開高10元，帶動加權指數上漲約200點，力守兩萬八大關。

雖然聯準會如預期降息1碼，且AI指標大廠台積電11月營收亮眼，並除息5元讓近1297億元資金活水流入股市，不過外界擔憂聯準會委員對於未來降息立場分歧，可能讓未來降息門檻變高，引發市場擔憂，昨天台積電開高秒填息後轉為貼息，終場收1470元，虎頭蛇尾的填息表現也影響市場信心。

今日台積電早盤衝上1480元，漲幅0.68%，加權指數上漲近200點，來到約28200點，鴻海上漲1.5元，漲幅0.66%，股價來到277.5元，台達電下跌3元，跌幅0.31%，股價來到942元，聯發科開出平盤，股價為1395元。



