台積電夜盤領漲！再建5座美廠 「關稅談妥15%」台美貿易協議關鍵曝光

台積電ADR走揚，帶動台股夜盤成交量明顯放大。（本刊資料照）

台積電亞利桑那設廠再擴大？美國媒體披露，美國川普政府與台灣之間的貿易談判已接近完成，引發市場高度關注。《紐約時報》報導指出，雙方協議正進行最後的法律程序，最快有望於本月內（1月）對外公布。

消息曝光後，投資人信心明顯回溫，台積電（TSMC）美股股價一度上漲約1.5%，也帶動台股夜盤成交量放大、指數走揚。

台美貿易協議談什麼？ 關稅傳將下調至15%

根據外媒引述知情人士說法，這項談判已進行數月，核心內容之一，是美國擬將台灣輸美產品的關稅稅率，調整至與日本、南韓相同的15%水準。相較目前名目關稅約20%，若調降成真，將有助於降低台灣出口至美國的成本與不確定性。

市場分析認為，關稅政策方向逐漸明朗，是近期資金提前布局的重要原因，也被視為壓抑多時的不確定因素開始「塵埃落定」。

台積電再加碼美國？ 亞利桑那設廠規模傳擴大

報導同時指出，作為協議條件之一，台積電可能承諾在美國亞利桑那州再興建至少5座先進製程晶圓廠，使當地整體投資規模接近倍增。外界解讀，這不僅回應美國政府強化半導體本土製造的政策方向，也有助於台積電在關稅與政策待遇上爭取更長期的穩定性。

目前半導體與部分電子產品，因涉及國安層面，已被納入《1962年貿易擴張法》第232條款另案評估，暫時未適用一般關稅規範，相關政策動向仍持續受到關注。

為何夜盤提前反應？ 法人點名半導體供應鏈

法人分析指出，這項潛在的台美協議，等同替科技與半導體供應鏈提供明確政策框架，對以出口與科技為主的台股形成支撐。台積電身為全球先進製程關鍵角色，同時也是美國推動晶片在地化的重要合作對象，其投資動向與政策互動，早已被市場視為高度確定性的長期趨勢。

外媒也提到，新增晶圓廠的實際時程尚未公開，但透過關稅與投資條件的配套安排，美國正加速半導體產業鏈布局，而台積電仍是其中不可或缺的核心企業。

