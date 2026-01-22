台積電大噴發 簡舒培遭王義川爆「持有20張」急澄清

台股2026年開市以來，展現強勁多頭氣勢。圖／本報資料照片

台股2026年開市以來展現強勁多頭氣勢，截至21日收盤，台股已大漲2337點，其中「護國神山」台積電股價已漲了近200元，目標價還上看2600元。其實台積電也是不少立委的投資標的，民進黨台北市議員簡舒培近日同黨立委王義川爆「有20張台積電」，嚇得她急喊沒那麼多。而據以往資料，政壇多人都擁有台積電股票，台積「立委股東」也不少，畢竟是績優股。

王義川近日與簡舒培上同個政論節目，談及台積電股價迭創新高時，王義川脫口爆料，稱簡舒培有20張台積電股票，引發現場驚呼，嚇得簡舒培當場要王義川別亂講，她確實有台積電股票，算資深股東，但絕無20張那麼多，王義川則在旁笑哈哈。

台積電已成全球矚目焦點，更不時被美國總統川普點名；而其最新法說會公布營收極佳，而自今年股市開市以來至21日收盤，股價已大漲了近200點，21日收盤價為1745元。且因資本支出超出市場預期，外資紛紛上調台積電評等與目標價，最高喊2600元。若誰有20張台積電，價值將達3490萬元。

另依監察院去年3月公布立委財產申報，翁曉玲與夫婿當時持有10張台積電股票引發矚目，她當時也(3/7)曾回應，夫妻兩人長期持有台積電股票近20年，累積到10張，一張上百萬也沒賣掉。此外，藍委葉元之、林倩綺、蘇清泉等，在去年財產申報裡都持有台積電股票。另據媒體報導，綠委邱議瑩曾申報持有一張台積電股票。

不只台積電，政壇人物各有投資習慣。此次率團參加台美談判的行政院副院長鄭麗君，則因老公沈學榮為科技界老闆，擅於投資，據2024年11月資料顯示，夫妻身家約12億元，其中股票總值約3億7170萬元，但鄭的財產多登記在老公名下。除此，台北市議員游淑慧不久前曾自曝長期投資黃金，自認黃金是很好的投資；而金價已近1公克4900元台幣。

