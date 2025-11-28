台積電大將帶槍投靠英特爾 黃仁勳說話了！

財經中心／廖珪如報導

輝達執行長黃仁勳在機場邊受訪邊簽名，並回答了羅唯仁赴英特爾任職一事。（圖／三立新聞）

輝達執行長黃仁勳感恩節快閃來台，在今天（28日）中午搭機離開前，媒體詢問對台積電前資深副總羅唯仁帶槍投靠英特爾一事，黃仁勳說他不知道細節，但他認為台積電之所以能有今天的規模，靠的是整體的文化、複雜的製程技術和商業規劃，而不是單靠某一個人。他對台積電非常有信心，也相信他們很懂得保護敏感資訊，自己從來沒擔心過。

媒體也好奇輝達怎麼保護機密？黃仁勳表示，輝達花了33年才走到今天，旗下的晶片、軟體和系統技術非常複雜，這一切都必須整合在一起才能運作，外人很難理解或複製。他也提到，公司裡很多員工都待了20年以上，就算有人離開，因為技術難度太高，其實也帶不走什麼，所以他並不擔心。

