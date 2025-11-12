台積電大放送！Q3配息6元創新高 張忠謀12.5萬張持股「驚人股利」曝光

台灣「護國神山」晶圓代工龍頭台積電昨（11）日召開董事會，通過2025年第3季財報，決議配發每股現金股利6元，創下單季配息新高，預計明年4月9日發放。對此，不敗教主陳重銘在臉書表示，最大單一股東國發基金預計將領近百億元的股息，而台積電創辦人張忠謀也有天價股息入袋。

台積電今年營運表現亮眼，第3季合併營收達9899億元、稅後純益4523億元，每股稅後純益（EPS）17.44元，營收與獲利雙雙創下單季歷史新高。董事會延續穩健且逐步上調的股利政策，本次拍板季度股利6元，較前兩季的5元再度調升1元，優於過往「每兩季加碼0.5元」的慣例，顯示公司對現金流與獲利前景具高度信心。此次配息率約34.4％，除息交易日訂於2026年3月17日、4月9日發放股利。

對此，陳重銘表示，恭喜各位台積電股東，Q3配息6元創新高，配息增加表示公司獲利大好，錢一直進來，台積電的優點在於技術，先進製程居全球壟斷地位，贏者通吃賺進大把鈔票，是AI熱潮的最大受益者。

陳重銘指出，台積電就是送分題，股東總數高達173.5萬人，最大單一股東為行政院國家發展基金管理會，持股16.537億股（165.37萬張），估計將領取約99.2億元股息；創辦人張忠謀若未處分其持有之12.5萬張持股，預計將入帳7.5億元股息。



